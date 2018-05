Zankstelle - Reingespielt: Star Trek Timelines

Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns nur nicht in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Zankstellen-Podcasts, der mit seiner sechs Mann starken Besatzung in Welten vordringt, in denen nie zuvor ein sechs Mann starker Podcast gewesen ist.

Regelmäßigen Hörern des Podcasts ist es sicher bereits aufgefallen, dass Sebastian auf die Frage, was er zuletzt gespielt habe, sehr häufig Star Trek Timelines antwortet. Dem Versprechen, dieses Mobile-Game genauer vorzustellen, kommt er jetzt nach. Ganz in der Gegenwart verortet, besprechen Sebastian und Jürgen in einer XXL Ausgabe des "Reingespielt"-Formats der Zankstelle diesen Free-to-Play-Titel.

Während Jürgen neu bei der Sternenflotte ist und als einfacher Kadett Dienst im Maschinenraum schiebt, weiht euch Admiral Sebastian in die Feinheiten des Spiels ein und gibt Taktik-Hinweise. Immerhin hat er sich seit mehr als eineinhalb Jahren jeden Tag in das Spiel eingeloggt. Ob der Titel auch für euch fesselnd ist, könnt ihr selbst herausfinden. Die beiden gehen nämlich neben dem obligatorischen Fan-Bonus auch auf die langzeitmotivierenden, spielmechanischen Elemente ein und klären, wie fair die Bezahlschranken sind.