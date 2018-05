Steam: Gratis-WE mit Offworld Trading Company, Xcom 2, CoD-WW2 & mehr

PC XOne PS4 Linux MacOS

Auf Steam wurde ein Gratiswochenende für das Echtzeitstrategiespiel Offworld Trading Company (im User-Artikel), den Multiplayer-Shooter Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5) und das Taktik-Spiel Xcom 2 (Testnote: 9.0) gestartet (letzteres ist derzeit auch für Xbox-Besitzer kostenlos spielbar). Alle drei Titel können bis zum kommenden Sonntag, den 6. Mai 2018, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) gespielt und auf Wunsch auch günstiger erworben werden.

Darüber hinaus gibt es noch Rabatte auf andere Spiele, wie Kingdom - New Lands, Kathy Rain, Syberia 3 (Testnote: 7.0), Transport Fever (Testnote: 7.5) und mehr. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink):

Wir wir zudem gestern berichtet haben, kann an diesem Wochenende auch Ubisofts Actionspiel For Honor (MP-Testnote: 7.0) auf dem PC, Xbox One und der PS4 gratis gespielt werden.