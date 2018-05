God of War: Conan O'Brien spielt das Actionspektakel

PS4

Nachdem US-Showmaster Conan O'Brien seit der letzten Folge von „Clueless Gamer“ zu Assassin's Creed Origins (Test-Note: 9.0) im letzten Oktober eine kleine Spielpause eingelegt hat, wagt er sich diesmal an den aktuellen Actionhit God of War (im Test, Stunde der Kritiker). Wie immer wird er dabei von seinem Kollegen Aaron Bleyaert unterstützt, der zumindest versucht, eine gewisse Seriosität in das Format zu bringen, die aber nicht nur von Conan, sondern auch seinem Gast Bill Hader, US-Komiker, Schauspieler und Drehbuchautor, ständig unterminiert wird.

Im Video seht ihr Szenen aus den ersten Stunden des Spiels, die ein paar leichte Spoiler enthalten. Allerdings müsst ihr nicht befürchten, dass ihr allzu viel von der Geschichte des Spiels erfahrt, da Conan und Bill in gewohnter Manier die Dialoge selbst simultan "synchronisieren" und so ihre eigene Interpretation der Geschehnisse vermitteln.