Days Gone: SIE Bend Studio entwickelt offenbar ein weiteres AAA-Spiel

Das Team von SIE Bend Studio arbeitet derzeit bekannterweise an dem Action-Adventure Days Gone (Preview), das irgendwann im kommenden Jahr exklusiv für die PS4 erscheinen soll. Wie eine neue Stellenausschreibung von Sony Interactive Entertainment verrät, arbeiten die Entwickler aber offenbar noch an einem weiteren Titel. In der Anzeige heißt es dazu:

Sony Bend Studio, der Entwickler hinter Days Gone, Syphon Filter und Uncharted - Golden Abyss, sucht nach einem neuen Talent, das das leidenschaftliche Team ergänzt, um an einem neuen AAA-Spiel exklusiv für die Playstation 4 zu arbeiten.

Gesucht wird ein Senior Staff Gameplay Programmer, der sich um die Architektur der Spiel-Engine und die Implementierung von Code-Systemen in den grafischen Motor kümmern soll. Um welche Art von Spiel es sich handelt, geht aus der Stellenbeschreibung nicht hervor. Auch ist unklar, auf welchem Entwicklungsstand sich das unangekündigte Projekt aktuell befindet. Bis erste Details dazu auftauchen, dürfte sicher noch etwas Zeit ins Land ziehen.