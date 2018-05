Red Dead Redemption 2: Weitere Details zum Spiel

XOne PS4

Nach dem imposanten Trailer zu Red Dead Redemption 2 hat die britische Telegraph einen Artikel veröffentlicht, der weitere Details zu dem Titel verrät. Diese stammen offenbar von einer 45-minütigen Demo, die Rockstar Games kürzlich ausgewählten Journalisten präsentierte.

Wie der Artikel verrät, kann der Protagonist Arthur Morgan als ein hohes Mitglied der Van-der-Linde-Gang das Hauptquartier verwalten und es beispielsweise mit Vorräten versorgen, um die Bande bei Laune zu halten. Es ist zwar keine Pflicht, allerdings erhaltet ihr gewisse Boni, wenn ihr euch um das Camp kümmert. Morgan ist der einzige Protagonist des Spiels. Ihr werdet also keine anderen Charaktere steuern können. Da es sich bei Red Dead Redemption 2 bekanntlich um ein Prequel handelt, werdet ihr im Laufe der Geschichte unter anderem erfahren, wie Schurken wie Dutch zu den Charakteren wurden, die ihr im ersten Spiel kennengelernt habt.

Das aus dem Vorgänger bekannte Ehre-System soll in Red Dead Redemption 2 zurückkehren und je nach eurem Verhalten im Spiel bestimmen, wie Händler und andere Menschen auf euch reagieren. Vollbringt ihr gute Taten, sorgt das wie üblich für eine Steigerung des Ansehens, während Verbrechen sich negativ auf euren Ruf auswirken. Die Gespräche im Spiel werden über ein Rollenspiel-typisches Dialogsystem geführt, bei dem ihr zwischen verschiedenen Antworten auswählen und auf diese Weise den Verlauf eurer Konversationen beeinflussen könnt.

Die Beziehung zu eurem Pferd soll Auswirkungen im Kampf haben. Wenn das Tier euch vertraut, soll es in Gefechten zuverlässiger agieren. Stirbt es, dann ist der Tod endgültig (Permadeath). Der Dead-Eye-Modus (Zeitlupe) aus dem Vorgänger wird ebenfalls zurückkehren, ebenso wie die Möglichkeit zu jagen. Bei Letzterem wird der Zustand der Beute den Preis bestimmen. Ihr müsst also darauf achten, das Wild nicht in Fetzen zu schießen, wenn ihr es zu Geld machen wollt.

Die Anzeigen auf dem Bildschirm (HUD) sollen frei anpassbar sein. Ihr könnt also verschiedene Infos, wie etwa die Minimap, auf Wunsch auch ganz ausblenden. Das Spiel wird laut Rockstar mit einem Multiplayer-Modus aufwarten, der zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt wird.