Xbox Game Pass: Offenbar Preiserhöhung in mehreren Ländern geplant

Microsoft plant offenbar den Preis für sein kostenpflichtiges Abo-Programm Xbox Game Pass in naher Zukunft in mehreren europäischen Ländern zu erhöhen. Dies geht zumindest aus den verschiedenen Berichten einiger Xbox-Besitzer auf Reddit hervor. Diese geben an, kürzlich eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail vom Redmonder Hersteller erhalten zu haben.

So soll der Preis in Polen von 29,00 auf 49,00 Złoty (von rund 7,00 auf etwa 10,00 Euro) und in Schweden von 79,00 auf 99,00 Schwedische Kronen (von circa 7,50 auf etwa 9,50 Euro) steigen. Bei uns liegt der reguläre Preis für den Dienst aktuell bei monatlich 9,99 Euro. Ob es hierzulande ebenfalls eine Preisanpassung nach oben geben wird, hat Microsoft bisher noch nicht bestätigt. Sollte eine Ankündigung erfolgen, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.