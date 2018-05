Kurztest: Forgotton Anne

XOne

Sprechende Socken, wandelnde Teddybären und eine Rebellion: im außergewöhnlichen Anime-Märchen kämpfen wir gegen das Vergessen und für die Rückkehr in die echte Welt.

Humorvoll-mysteriöse Welt

Die Vergessenen sind lebendige Dinge wie der Revolver "Inspektor Magnum".

Mit aktiviertem Arca seht ihr die Umgebungen in einer Art Röntgensicht, in der ihr Ventile drehen oder Apparaturen direkt Energie zuleitet.

Puzzeln, hüpfen, entscheiden

Forgotton Anne ist komplett in hübscher 2D-Animegrafik gehalten. Auch die Animationen sind gelungen.

Schicke Anime-Grafik

Meinung: Benjamin Braun Mit märchenhaften Geschichten werde ich nicht automatisch warm. Gerade wenn es kitschig wird, verliere ich schnell die Lust. Forgotton Anne kann sich von kitschigen Momenten vielleicht nicht ganz freisprechen, hier bin ich aber vom Anfang bis zum Ende gerne mit dabei. Das liegt aber gar nicht so sehr an der Geschichte selbst, die in zentralen Punkte sogar leicht vorhersehbar ist.



Vor allem profitiert Forgotton Anne von seiner wunderschönen, überwiegend stark animierten Anime-Grafik, der atmosphärischen Musik und besonders vom Humor. Allein bei der Namensgebung der Vergessenen muss ich immer wieder schmunzeln. Die exzellent vertonten Dialoge warten zudem mit viel Wortwitz auf. Letzterer geht mit der guten deutschen Textübersetzung zwar an ein paar Stellen verloren, aber nicht in dem Maße, dass darunter das Spielerlebnis leidet.



Forgotton Anne XOne

[8] Userwertung 0.0 Pro Stimmungsvolle Grafik und Musik

Ansprechende Rätsel- und Plattformer-Mechanik

Spannendes, ungewöhnliches Setting

Toll geschriebene, gut vertonte Dialoge

Sehr humorvoll Contra Teilweise gestreckt

Sehr linearer Verlauf

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalWas passiert mit einem Regenschirm, den man in der Arztpraxis stehen lässt? Was mit einem Lampenschirm, der in der Rumpelkammer auf dem Dach landet? In der echten Welt kann sich jeder selbst ein Bild davon malen. Inlaufen die Dinge anders. Hier landet alles, was verloren gegangen oder in Vergessenheit geraten ist, im Land der Vergessenen, und entwickelt ein Eigenleben.Im Land der Vergessenen sind nicht nur verlorene Dinge zugegen, sondern auch Anne. Die junge Frau wacht als sogenannte Hüterin über die mysteriöse Welt und will genau wie die Vergessenen einen Weg zurück in die echte Welt finden. Deshalb unterstützt sie den Plan ihres Meisters Bonku. Der lässt die Vergessenen eine Ätherbrücke bauen, die die Rückkehr möglich machen soll. Die Brücke ist beinahe fertig, als plötzlich die Vergessenen eine Rebellion anzetteln. Doch ist es wirklich der Widerstand, der ein falsches Spiel spielt? In unserem Kurztest verraten wir euch, weshalb der neue Titel aus dem Indieprogramm von Square Enix nicht nur Anime-Freunden Spaß macht.Während ihr mit Anne versucht, die Drahtzieher der Rebellion ausfindig zu machen, trefft ihr auf diverse vermenschlichte Gegenstände. Für Chefinspektor Magnum, selbstredend ein Revolver, untersucht ihr etwa die Vorkommnisse an einem Bahnhof. Der Humor ist dabei allgegenwärtig.Ein Teddybär, der in Annes Welt als Fabrikleiter tätig ist, beklagt sich darüber, dass seine Füllung nach einem Wasserrohrbruch komplett durchweicht sei. In den erstklassig vertonten Dialogen spielt besonders der Wortwitz eine wichtige Rolle. Früh treten wir ins Gespräch mit der Fabrikangestellte Tiffany. Ihr Name ist Programm: als wir sie wenige Minuten später zu Gesicht bekommen, steht uns ein kunstvoller Lampenschirm gegenüber.Eigenwillig ist der Humor auch in vielen anderen Situationen. So beklagt sich ein Barkeeper-Kühlschrank etwa darüber, dass einer der Gäste ihm unterstellt, er sei innerlich leer.Während die meisten Wortspielereien bei Namen und in den Dialogen selbst gut in die deutsche Version übertragen wurden, gehen manche davon verloren. Wenn ein Schuh auf Nachfrage mit „right“ bestätigt, dass sein Name "Right" lautet, also „Rechts“, kommt das in der deutschen Übersetzung logischerweise nicht zur Geltung.Die Geschichtekann mit den flotten Dialogen nicht ganz mithalten. Sie hat ihre spannenden Momente und wartet mit der einen oder anderen Wendung auf. Tatsächlich steht Anne über kurz oder lang sogar zwischen den Fronten. Wer aber eigentlich ihre Rückkehr in die Welt der Lebenden verhindern will, dürfte kaum jemanden ernsthaft überraschen.In Forgotton Anne steht die Geschichte klar im Vordergrund, wobei ihr gerade in den Multiple-Choice-Dialogen immer wieder auch moralische Entscheidungen trefft. Das dänische Independent-Studio Throughline Games setzt die Spielmechanik jedoch keineswegs auf Sparflamme. Vor allem Annes Werkzeug Arca kommt regelmäßig bei Rätseln zum Einsatz. Damit nehmt ihr an sich bloß Energie auf und setzt sie in der Umgebung ein, um etwa die Stromversorgung von Schaltern herzustellen, Durchgänge zu öffnen oder mechanische Plattformen zu verschieben.Da das Arca aber immer nur eine Energieladung auf einmal speichern kann, die Energiequellen begrenzt sind und ihr nur im geladenen Zustand über Ventile die Energieführung verändert, werden diese rätselartigen Einlagen nie zum Selbstläufer. Wirklich herausgefordert fühlen werden sich rätselaffine Spieler allerdings nur selten, zumal Forgotton Anne für die kniffligeren Aufgaben Tipps bereithält. Groß rumprobieren, wie ihr den Antrieb eines bremsenlosen Zugs zerstört, müsst ihr also nicht.Neben Rätseln wie diesen und kleineren Verschiebepuzzles wartet Forgotton Anne aber auch mit Plattform-Einlagen auf. Größere Kluften überwindet ihr nur, wenn ihr vor dem Absprung zur Kante sprintet. Besonders hohe Sprünge gelingen nur mittels Annes metallenen Flügeln, die ausschließlich bei geladenem Arca verfügbar sind.Später werden auch Timing und Positionierung wichtiger. So nutzen wir in einer Fabrik fahrende Container um ganz nach oben zu gelangen. Verlorene Objekte, die wie magisch von unserer Energie angezogen werden, müssen wir gezielt an bestimmte Punkte locken, um einen Druckschalter zu beschweren. All diese Elemente machen Spaß, leiden aber bisweilen an kleineren Ungenauigkeiten der Spielphysik. Im späteren Verlauf wirken einzelne Passagen gestreckt und reduzieren damit zu stark das ohnehin eher gemächliche Erzähltempo.Die atmosphärische Qualität von Forgotton Anne verdankt das Spiel nicht zuletzt der schicken Anime-Grafik. Das Abenteuer ist vollständig in 2D gehalten, sorgt unter anderem mit Parallax-Effekten jedoch für eine angenehme Tiefenwirkung. Über die Qualität der Animationen können wir uns nicht beklagen: Gerade Anne ist mit viel Liebe zum Detail animiert, wenn sie rennt, springt, kriecht oder nach einem Spurt kurz außer Atem gerät. Auch sämtlichen Vergessenen, denen wir im Laufe des Abenteuers begegnen, hauchen die Macher mit Hingabe Leben ein. Wenn sich eine Reihe von Teekannen und anderen Objekte nach unserer Manipulation eines Pokerspiels auf dem Tisch kabbeln, dann betrachten wir dieses Schauspiel gerne für mehr als nur einen Moment.Wir hätten uns aber dennoch mehr vollständig animierte Zwischensequenzen gewünscht. Vom cineastischen Flair, das die Entwickler ihrem Spiel zuschreiben, ist nämlich nur ab und zu etwas zu sehen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)