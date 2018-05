SWTOR: Update 5.9 - "Die Nathema-Verschwörung" ab sofort spielbar

PC

Ab sofort ist das aktuelle Update mit dem Titel Die Nathema-Verschwörung für Star Wars - The Old Republic (GG-Test: 8.5) spielbar. Es hebt das Spiel auf die Version 5.9 und beendet die Verrätersaga, welche mit dem Update 5.4 - Krise auf Umbara begonnen hatte. Präsentiert wird euch die Geschichte in Form eines Flashpoints, den ihr alleine oder zusammen mit drei weiteren Spielern erleben könnt. Neben dem Abschluss der Geschichte werden auch wieder drei Verbündete aus den Ursprungskapiteln zurück ins Spiel gebracht.

Zum morgigen Star-Wars-Tag (4. Mai) gibt es, wie jedes Jahr, auch wieder kleinere Belohnungen. Jeder Spieler, der sich bis zum 7. Mai im Spiel einmal anmeldet, erhält den M4-Y7-Astromech-Droiden als Mini-Haustier. Solltet ihr euch dazu entscheiden, bis zum 31. Mai ein Abonnement abzuschließen, erhaltet ihr den neuen TF-4-Chaos-Gleiter. Als weitere Aktion startet ab dem 3. bis 11. Mai 2018 das Doppel-Belohnungsevent in Form von doppelten Erfahrungspunkten, Kommando-EP und Raumjäger-Requisitionen.