Shadow Tactics: Kickstarter-Kampagne für Brettspielvariante angekündigt

Das im Dezember 2016 für PC und im Juli 2017 für Konsole erschienene Schleich-Strategiespiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun (im Test mit Note 8.5) vom Münchner Entwickler Mimimi Productions hat sowohl die Spielepresse als auch Spieler begeistert und das Genre der Echtzeittaktik à la Commandos wiederbelebt. Auf einen Nachfolger dürften wir derzeit allerdings nicht hoffen. Erst kürzlich teilte Mimimi in einem Newsletter mit, dass ihr kommendes Projekt zwar im selben Genre zu Hause sein, es sich aber nicht um Shadow Tactics 2 handeln wird.

Dafür ist jetzt jedoch eine Brettspielumsetzung von Shadow Tactics geplant. Darin übernehmt ihr die Kontrolle über die fünf aus der Vorlage bekannten Hauptcharaktere und versucht euch mit deren individuellen Fähigkeiten in verschiedenen, storybasierten Szenarien durch die Reihen der Gegner zu kämpfen und den Overlord zu besiegen. Hierbei sollt ihr auch Erfolge sammeln und Boni erspielen können, die sich auf den weiteren Spielverlauf auswirken sollen.

Die Umsetzung soll vom Brettspielverlag Antler Games realisiert werden. Wie dieser in einem Trailer, den ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt, angekündigt hat, soll zur Finanzierung des Vorhabens im Sommer 2018 eine Kickstarter-Kampagne gestartet werden. Um den Start dieser Kampagne nicht zu verpassen, habt ihr auf der Website von Antler Games die Möglichkeit, euch für einen Newsletter zu registrieren.