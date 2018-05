God of War: 3,1 Millionen Verkäufe in drei Tagen

God of War (im Test, Stunde der Kritiker), der neueste Serienableger rund um Göttersohn Kratos findet nicht nur Gefallen bei den Kritikern (Metacritic-Score: 94), sondern offensichtlich auch bei vielen Spielern und ist damit der sich am schnellsten verkaufende PS4-Exklusivtitel. Wie Sony auf dem Playstation Blog bekannt gab, wurden innerhalb der ersten drei Tage nach dem Release am 20. April 2018 mehr als 3,1 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Zum Vergleich verzeichnete Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) in der ersten Verkaufswoche 2,7 Millionen Verkäufe und Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) kam auf "nur" 2,6 Millionen abgesetzte Einheiten innerhalb von drei Wochen nach seinem Erscheinen.

Shannon Studstill, Chefin des Santa Monica Studio, äußerte sich wie folgt zum Verkaufserfolg:

Ich möchte mich persönlich bei den Millionen von Fans auf der ganzen Welt bedanken, die beschlossen haben, sich mit uns auf Kratos neuestes Abenteuer zu begeben. Eure Unterstützung ist wirklich inspirierend und ein Grund, warum wir uns jeden Tag über die Grenzen des Spielens hinaus bewegen. Ich möchte auch unserem Creative Director Cory Barlog und dem Director für Produktentwicklung Yumi Yang sowie unserem gesamten herausragenden Team im Santa Monica Studio danken. Der Glaube an die Vision des Spiels und die Leidenschaft für Storytelling innerhalb des Teams ist unbestreitbar. Wir freuen uns darauf, mehr darüber zu erfahren, welche Lieblingsmomente Fans in God of War erschaffen, an die man sich noch lange erinnern wird.