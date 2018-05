User-Video: Vampiro startet Let's Play zum RPG Ash of Gods

PC

Auf dem englischsprachigen Youtube-Kanal von GG-User Vampiro ist heute das Let's Play zum Taktik-RPG Ash of Gods: Redemption (zum GamersGlobal-Indie-Check von Ash of Gods) gestartet. Das Taktik-RPG des russischen Indie-Entwicklers Aurum Dust erinnert optisch an The Banner Saga, bietet aber neben einer anderen Story auch teils stark unterschiedliche Gameplay-Mechaniken. In dem Let's Play von Vampiro könnt ihr euch einen Blick in die Spielmechaniken und die komplexe Story verschaffen, die in drei Erzählsträngen vorangetrieben wird. Alternativ könnt ihr natürlich auch dem ganzen Let's Play folgen. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag und Sonntag um 10 Uhr. Die erste Folge könnt ihr euch auch direkt unter dieser News anschauen.