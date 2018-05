Steam: Pro-Controller der Switch wird ab sofort offiziell unterstützt

Mit einem neuen Update für Steam hat der Betreiber Valve offiziell die Unterstützung für den Pro-Controller der Switch implementiert. Wie es in dem Statement im Steam-Forum heißt, biete das Gerät Funktionen, die sich hervorragend mit dem Steam-Katalog kombinieren lassen. „Die Steuertasten (D-Pad) sind ideal für Kampfspiele und Plattformer geeignet und die Gyro-Sensoren ermöglichen ein besseres Zielen in Action- und Ego-Shooter-Spielen“, so Valve.

Derzeit befindet sich das Ganze noch in einer Beta-Phase, weshalb ihr die Steam-Beta-Teilnahme in den Einstellungen des Clients aktivieren müsst (Steam > Einstellungen > Account > Beta-Teilnahme). Danach könnt ihr den Konfigurationssupport unter dem Punkt „Controller“ für den Switch Pro Controller aktivieren. Natürlich konnte der Pro-Controller auch schon vorher in PC-Spielen genutzt werden, allerdings war dafür der Einsatz von Dritthersteller-Software nötig. Mit der offiziellen Unterstützung des Gamepads über das Steam-Input-Protokoll kann nun eine weitaus breitere Spielerschaft das Peripheriegerät problemlos in PC-Spielen einsetzen.