Beyond Good & Evil 2: Livestream ab 18 Uhr

PC XOne PS4

Ubisoft hat via Twitter einen Entwickler-Livestream zu Beyond Good & Evil 2 für heute Abend angekündigt. Dieser wird um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) ausgestrahlt und kann über Twitch, YouTube und Facebook verfolgt werden. Wie es in dem Tweet heißt, wird euch der Stream verraten, woran das Team von Ubisoft Montpellier Studios in den letzten Monaten gearbeitet hat. Ob dabei auch neue Spielszenen zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten.

Anders als der Vorgänger wird Beyond Good & Evil 2 kein typisches Action-Adventure werden, sondern soll ein riesiges Universum mit prozedural generierten Planeten, verschiedenen Sternensystemen und einem fließenden Übergang zwischen Single- und Multiplayer bieten. Das erste Entwicklervideo wurde Anfang Dezember vergangenen Jahres ausgestrahlt und drehte sich unter anderem um die Hybrid-Rassen, sowie die Vorstellung von Raumschiffen und Fahrzeugen im Spiel. Auch hatten sich die Entwickler den Fragen der Fans gestellt.