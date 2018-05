Xbox One: Fast 1 Mrd. Stunden Spielzeit in abwärtskompatiblen Titeln

Xbox One ab 321,04 € bei Amazon.de kaufen.

Die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One erfreut sich anscheinend weiterhin großer Beliebtheit. Wie Microsoft in einem Blogeintrag bekanntgibt, verbrachten Spieler auf der Xbox One mittlerweile nahezu 1 Milliarde Stunden mit unterstützten Spielen für die Xbox 360 und die erste Xbox. Im Juni 2017 lag die Zahl noch bei 508 Millionen Stunden und damit bei rund der Hälfte des aktuellen Stands.

Microsoft nennt darüber hinaus diverse weitere Statistiken. So ist die Zahl der Spieler auf Xbox Live im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent angewachsen, während die Verkäufe um 15 Prozent zugenommen haben. Zudem gibt es aktuell mehr als 1,2 Millionen Clubs auf Xbox Live, über die sich Spieler mit denselben Interessen zusammenschließen können. Auch die "Looking for Group"-Funktion erfüllt ihren Zweck: Mehr als 600.000 Freundschaften wurden über sie geschlossen.