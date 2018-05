Gewinner der Premium-Verlosung im April 2018

Der April macht was er will. Dieser Spruch bezieht sich vor allem auf das wechselhafte Wetter im vierten Monat des Jahres, tatsächlich hatten wir einmal mehr die verschiedensten Außentemperaturen und Witterungen. Konstant bleiben hingegen unsere Premium-Verlosungen, bei denen wir unter allen unseren Premium- und Premium-Plus-Usern monatlich fünf Spiele verlosen. Folgende Abonnenten können sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten oder einen Code im Postfach freuen:

Tiger1974 (Abonnent seit November 2010) gewinnt Far Cry 5 (PC)

(PC) Kutte (Abonnent seit Juli 2011) gewinnt A Way Out (Xbox One, Code)

(Xbox One, Code) wolverine (Abonnent seit August 2017) gewinnt Assassin's Creed Origins (PS4)

(PS4) guradia (Abonnent seit Mai 2012) gewinnt Injustice 2 - Legendary Edition (PS4)

(PS4) sangbleu (Abonnent seit Dezember 2015) gewinnt Dragon Quest Builders (Switch)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist.