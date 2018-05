Wegen Krebserkrankung: Spielekritiker Totalbiscuit hört auf

Der vor allem unter seinem Pseudonym Totalbiscuit bekannte Spielekritiker John Bain hat in einem langen Post auf Reddit bekanntgegeben, dass er seine Tätigkeit als Spielekritiker auf Youtube aufgeben wird. Grund ist sein sich immer weiter verschlechternder Gesundheitszustand infolge seiner Krebserkrankung. Bain machte 2014 bekannt, dass er an Darmkrebs leide. In der Folgezeit musste er sich diversen Chemotherapien unterziehen und es ging mal besser und mal schlechter. Allerdings kam es dennoch zu Metastasen in seinem Körper und inzwischen sei ein Stadium erreicht, in dem sein Körper auf keine weitere Chemo mehr anspreche, so der 33-jährige Brite. Infolgedessen fehle ihm schlicht die Kraft, um weiter Spiele zu rezensieren und auch seinen eigenen Qualitätsansprüchen kann er nicht mehr genügen.

Ich stehe unter zu starkem Medikamenteneinfluss, um klar zu denken. Im letzten Jahr war es sehr anstrengend, mitzuhalten und gleichzeitig bemerken zu müssen, dass meine Arbeit immer schlechter oder nicht rechtzeitig fertig wurde. An diesem Punkt macht es keinen Sinn mehr, damit fortzufahren und obwohl mir diese Arbeit eine Menge Freude bereitete, ist es nun das genaue Gegenteil.

Er spricht weiter davon, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibe und er diese vor allem mit seiner Familie verbringen will. Trotzdem wird er sich zunächst nicht vollständig von seiner Youtube-Community zurückziehen. In Zukunft will er sich diversen Koop-Spielen widmen, zu denen er früher nie die Gelegenheit gefunden habe, mit "dem besten Koop-Partner, den es gibt, seiner Frau Genna".

Auch den Co-Optional-Podcast will er in verkürzter Form weiterführen. Er äußert zudem die Hoffnung, dass seine Frau nach seinem Ableben die Youtube-Aktivitäten fortführt und das auch zur Einkommenssicherung seiner Familie beiträgt. Abschließend bedankt er sich bei seinen Fans.

In der Folge findet ihr ein Video aus dem letzten Jahr, in dem Totalbiscuit vom Leben mit seiner Krankheit berichtet und dazu aufruft, die Möglichkeit von Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen.