SWP Nanocast Folge fünf zu God of War

PS4

Der Spielwiese Podcast Nanocast geht in die fünfte Runde. Den Titel Nanocast trägt die Subserie wegen der, im Normalfall, Laufzeit von maximal rund 30 Minuten. Die aktuelle Folge mit den Nanocast-Hauptakteuren GG-User Sothi aka Alex und Flo widmet sich dem Playstation 4 Systemseller God of War (zum GamersGlobal-Test+ von God of War). Ein Systemseller war der Titel jedenfalls für Flo, der sich extra eine Playstation 4 Pro gekauft und das Spiel auch schon durchgespielt hat.

Der Nanocast startete diesen Februar mit Quake Champions. Es folgten Railway Empire, der Marvel-Film Black Panther und der GamersGlobal-Relaunch.