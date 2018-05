Humble-Cryengine-Bundle mit Spielen und Engine-Assets gestartet

PC XOne

Humble hat in Zusammenarbeit mit Crytek das neue Cryengine Bundle in seinem Store gestartet. Dieses bietet diesmal nicht nur Spiele, wie Ryse - Son of Rome (Testnote: 6.5), The Land of Pain, Miscreated (Early Access) oder Homefront - The Revolution (Testnote: 7.0), die auf dem grafischen Motor des deutschen Entwicklers Crytek basieren, sondern auch verschiedene Beispiele, Videoanleitungen und Assets für die Engine selbst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen dem Frankfurter Studio, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,83 Euro):

Aporia - Beyond The Valley + Soundtrack

+ Soundtrack Cryengine 5 Samples

Cryengine Webinar Training Videos

Crysis : Animation Pack (Cryengine Asset Files)

: Animation Pack (Cryengine Asset Files) Rolling Sun

The Land of Pain

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 8,57 US-Dollar (7,14 Euro):

Miscreated (Early Access)

Robinson - The Journey : Asset Pack (Cryengine Asset Files)

: Asset Pack (Cryengine Asset Files) Ryse - Son of Rome

Ryse - Son of Rome: Egypt Asset Pack (Cryengine Asset Files)

Sniper - Ghost Warrior 2 (Testnote: 7.0)

(Testnote: 7.0) Snow : Pro Pack DLC + Soundtrack

: Pro Pack DLC + Soundtrack Uayeb

Underwater : Demo Level (Cryengine Asset Files)

: Demo Level (Cryengine Asset Files) 50 Prozent Rabatt auf Robinson - The Journey

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (12,49 Euro):

Deceit : Asset Pack (Cryengine Asset Files)

: Asset Pack (Cryengine Asset Files) Homefront - The Revolution

Sniper - Ghost Warrior 3 (Testnote: 5.5)

(Testnote: 5.5) The Climb: Asset Pack (Cryengine Asset Files)

Auch diesmal gibt es außerhalb des Bundles kostenlose Bonusinhalte für das Online-Multiplayer-Spiel World of Warships (Testnote: 7.0), die ihr anfordern könnt. Dabei handelt es sich um drei Tage Premium-Account-Zeit, 250 Dublonen (Spielwährung), sowie eine exklusive Flagge (ab Level 14) und Tarnung (ab Level 11). Die Inhalte sind für Neueinsteiger gedacht. Existierende Accounts können nur die Flagge anfordern. Für alle eingelösten Bonusinhalte in World of Warships bekommt Humble Bundle eine Provision. Um die Boni zu erhalten, geht auf die Produktseite des Bundles, scrollt runter und gebt in das entsprechende Feld die E-Mail-Adresse ein, an die ihr die Freischaltcodes für die Inhalte geschickt bekommen möchtet.