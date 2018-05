FIFA 18: WM-Modus kommt als kostenloses Update

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit dem Spiel Russland gegen Saudi-Arabien. Wer nicht solange warten will und im Besitz von FIFA 18 (im Test: Note 9.0) ist, der darf sich freuen. EA hat sich dazu entschieden, das Turnier mittels Gratis-Update in das bestehende Spiel zu integrieren und somit auf ein eigenständiges Spiel zur WM zu verzichten. Das Update erscheint am 29. Mai, also knapp zwei Wochen vor Beginn des Turniers.

Der Patch für FIFA 18 enthält alle 32 qualifizierten Mannschaften inklusive aktualisierter Kader, Trikots und Wappen. Austragen dürft ihr die Spiele in Nachbildungen der originalen zwölf Stadien. Um das Mittendringefühl zu steigern, werden auch neue cinematische Zwischensequenzen eingebaut.