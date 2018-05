Just Cause 3 und Xcom 2: Xbox-Gratiswochenende für Gold-Abonnenten [U]

PC XOne PS4

Update vom 3. Mai 2018, um 11:02 Uhr

Inzwischen gab Microsoft bekannt, dass auch das Taktik-Spiel Xcom 2 (Testnote: 9.0) an diesem Wochenende gratis für die Xbox-Live-Gold-Mitglieder spielbar sein wird. Die Gratisspielzeit starte heute Abend, am 3. Mai 2018, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) und ihr könnt bis Montag, den 7. Mai 2018, um 8:59 Uhr kostenlos spielen. Der Download ist rund 21 GB groß.

Für die Dauer der Gratisspielzeit werden die Standard- und die Deluxe Edition des Spiels um 67 Prozent und die Erweiterung Xcom 2: War of the Chosen (Testnote: 9.5) um 25 Prozent im Preis reduziert. Solltet ihr euch nach dem Anspielen für einen Kauf entscheiden, werden auch hier alle eure Fortschritte und freigeschaltete Achievements in das gekaufte Spiel übernommen.

Originalmeldung vom 2. Mai 2018, um 11:56 Uhr

Xbox-One-Spieler, die das abgedrehte Action-Adventure Just Cause 3 (Testnote: 8.0) bisher noch nicht ihr eigen nennen und es gerne kostenfrei ausprobieren wollen, bekommen diese Woche die Möglichkeit dazu. Wie Microsoft über Xbox Wire mitteilte, kann der Titel ab dem morgigen Donnerstag, den 3. Mai 2018, um 9:01 Uhr (deutscher Zeit) bis Montag, den 7. Mai 2018, um 8:59 Uhr kostenfrei gespielt werden. Für den Zugang zum Spiel wird ein Gold-Abonnement benötigt.

Passend zum Gratiswochenende werden das Hauptspiel um 80 Prozent und der dazugehörige Season Pass „Just Cause 3: Land, Sea, & Air“ um 75 Prozent im Xbox Game Store im Preis reduziert. Solltet ihr euch nach dem Ende der kostenlosen Spielzeit für den Kauf des Titels entscheiden, werden alle eure erzielten Fortschritte mit in das gekaufte Spiel übernommen.