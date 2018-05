State of Decay 2: PC-Anmeldung für technische Beta gestartet

PC XOne

Bevor State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) diesen Monat offiziell das Licht der Welt erblickt, wird es noch eine technische Beta zu dem Open-World-Zombie-Survival-Spiel geben. Wie der Entwickler Undead Labs nun den Fans via Twitter mitteilte, wurde auf der offiziellen Homepage die Anmeldephase für den geplanten Test gestartet. Wer also noch vor der Veröffentlichung einen Blick auf den Titel werfen möchte, kann sich ab sofort dort für die Teilnahme registrieren.

Wie es auf der Website heißt, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Auf der Xbox One wurden wegen großer Nachfrage innerhalb von Minuten alle Plätze besetzt. Es sind also nur noch Anmeldungen auf dem PC möglich. Dafür wird allerdings trotzdem ein Xbox-Live-Account benötigt. Wenn ihr also keinen habt, müsst ihr euch einen kostenlos anlegen. Anschließend werdet ihr dazu aufgefordert, die DxDiag-Datei zu erstellen und hochzuladen (Anleitung auf der Website), sowie ein paar Fragen zu euren Spielgewohnheiten und eurem Spielwissen zu beantworten.