State of Decay 2: Launch-Trailer und reichlich Gameplay

Mit State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) werden Undead Labs und Microsoft Studios in genau drei Wochen den Nachfolger zum 2013 erschienenen State of Decay auf den Markt bringen. Mit einem Launch-Trailer stimmen die Entwickler die Fans auf den geplanten Release des Open-World-Zombie-Survival-Adventures ein. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Darüber hinaus haben Game Informer, Gamespot, VG24/7 und Giant Bomb heute auf YouTube Gameplay-Videos zu dem Titel veröffentlicht, die euch unter anderem den Koop-Modus im Spiel präsentieren. Diese findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. State of Decay 2 wird ab dem 22. Mai 2018 für Windows und die Xbox One erscheinen. Die PC-Version wurde zwar bisher lediglich für den Windows Store bestätigt, zuletzt gab es aber auch Hinweise auf einen möglichen Steam-Release. Diese hat Microsoft bisher allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Das Spiel wird ab dem Veröffentlichungstag auch in Microsofts Xbox Game Pass für die Abonnenten spielbar sein.