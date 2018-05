Dark Souls - Remastered: Termin für den öffentlichen Netzwerktest [U]

PC Switch XOne PS4

Update vom 2. Mai 2018, um 11:35 Uhr

Inzwischen gab Bandai Namco auch die Zeiten für den europäischen Raum bekannt. Hierzulande wird der Netzwerktest für Dark Souls - Remastered demnach von 18:00 bis 23:59 Uhr (deutscher Zeit) an den beiden unten genannten Tagen stattfinden.

Ursprüngliche Meldung vom 1. Mai 2018, um 11:42 Uhr

From Software und Bandai Namco haben einen Termin für den im Vorfeld angekündigten öffentlichen Netzwerktest zu Dark Souls - Remastered bekannt gegeben. Dieser wird zeitgleich im japanischen und westlichen Raum am 11. und 12. Mai 2018 auf der Xbox One und der PS4 stattfinden. Bisher sind nur die Zeiten für Japan (19:00 bis 22:00 Uhr Japan Standard Time) und die USA (von 18:00 bis 0 Uhr Pacific Time) bekannt. Wann genau der Test in Europa beginnt, wurde noch nicht kommuniziert. Der Test-Client soll rund drei Gigabyte groß sein.

Der Netzwerktest für die ebenfalls geplante Switch-Version wurde vor Kurzem verschoben, nachdem auch die Veröffentlichung des Spiels für die Hybrid-Konsole auf den Sommer dieses Jahres vertagt wurde. Für PC, Xbox One und die PS4 wird der Titel am 25. Mai erscheinen.