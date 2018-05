Spielevorschau Mai 2018 mit GG-User vgamer85, LPs zu u.a. KCD

Switch WiiU

Wenn ihr einen Überblick bekommen wollt, welche interessanten Spiele im Mai erscheinen, könnt ihr euch die Spielemonatsvorschau Mai 2018 von GG-User vgamer85 anschauen. Darin stellt er kurz verschiedene Spiele von Jump&Run bis Shooter vor und zeigt auch aktuelle Bewegtbilder. Wenn möglich, gibt es auch eigenes Gameplay-Material.

Wenn ihr schon auf seinem Kanal seid, könntet ihr auch einen Blick auf seinen weiteren Content werfen. Derzeit laufen Let's Plays zum eingestellten Fussball Manager mit aktuellen Saisondaten, Warframe und Kingdom Come - Deliverance. Sein erstes Let's Play widmete er DayZ, und zwar der Mod zu Armed Assault 2. In der Kategorie "Was ist eigentlich..." stellt er ein Spiel so viele Folgen lange vor, bis es nicht mehr ausreichend Klicks erhält. In der aktuellen Folge läuft Bioshock. Mit seinem ersten Stream startete er im Oktober letzten Jahres im alten Ägypten mit Assassin's Creed Origins.