Donkey Kong Country - Tropical Freeze (Switch)

Switch

Neue Konsole, neues Glück? Eines der besten Spiele für die WiiU findet jetzt auf die Switch. Christoph hat die Umsetzung gespielt und bewertet technische Umsetzung sowie den neuen Funky-Kong-Modus.

Donkey Kong Country - Tropical Freeze ab 27,00 € bei Amazon.de kaufen.

Verrückt, aber ernstgemeint: Die Viehkinger beschießen euch mit Fischpfeilen.

Alles beim Alten

Wer bremst, verliert. In solchen Passagen helfen auch die fünf Herzen von Funky nicht.

Get Funky

Mit dem Surfbrett als Propeller unter den Füßen gleitet Funky gemächlich gen Boden.

Nicht weit genug gedacht

Begleiter Diddy Kong steht wie auch Dixie und Cranky nur für Donkey Kong bereit.

Toll in Form

Meinung: Christoph Vent Als Donkey Kong Country - Tropical Freeze 2014 auf die WiiU kam, hüpfte die Affenbande gleich in meine absolute Spitzenliste der 2D-Hüpfer. Leveldesign, Präzision, Abwechslung, ein fordernder Schwierigkeitsgrad, viel Sammelkram, geheime Gebiete – hier passte für mich als Genre-Fan, abgesehen von Kleinigkeiten wie den etwas zu langen Bossfights, fast alles. Spielerisch konnte bei der Umsetzung auf die Switch also nichts schiefgehen. Und glücklicherweise ist auch die technische Umsetzung geglückt: Das Spiel läuft immer flüssig mit 60 Bildern in der Sekunde und sieht sowohl auf dem großen TV als auch dem kleinen Tablet spitze aus.



Von den Neuerungen der Switch-Fassung bin ich allerdings enttäuscht. Sie beschränken sich fast ausschließlich auf den neuen Charakter Funky-Kong, der praktisch einen Easy-Modus darstellen soll. Das Experiment ist jedoch nur halb geglückt: Zum einen muss man sich vor dem Spielstart für den Originalmodus oder den Funky-Modus entscheiden. Bemerke ich in der dritten Welt, dass es mir im originalen Schwierigkeitsgrad zu hart wird, muss ich von vorne anfangen. Zum zweiten aber gehen die Erleichterungen durch Funky Kong nicht weit genug – wem es an allgemeinem Geschick für bestimmte Passagen mangelt, der kommt dort des Öfteren auch nicht mit Funky weiter. Die Funktion älterer New Super Mario Bros., in denen solche Abschnitte nach mehrmaligen Fehlversuchen vorgespielt werden, wäre auch hier vermutlich die bessere Wahl gewesen. Ambitionierten Spielern werden die Funky-Fähigkeiten hingegen schon zu viel Hilfe sein.



Da der Funky-Modus aber rein optional ist, bleibt mein Fazit von 2014 unverändert: Wer auch nur ein wenig mit 2D-Hüpfern anfangen kann und herausforderndem Gameplay nicht abgeneigt ist, kommt um Donkey Kong Country - Tropical Freeze nicht herum. Als Donkey Kong Country - Tropical Freeze 2014 auf die WiiU kam, hüpfte die Affenbande gleich in meine absolute Spitzenliste der 2D-Hüpfer. Leveldesign, Präzision, Abwechslung, ein fordernder Schwierigkeitsgrad, viel Sammelkram, geheime Gebiete – hier passte für mich als Genre-Fan, abgesehen von Kleinigkeiten wie den etwas zu langen Bossfights, fast alles. Spielerisch konnte bei der Umsetzung auf die Switch also nichts schiefgehen. Und glücklicherweise ist auch die technische Umsetzung geglückt: Das Spiel läuft immer flüssig mit 60 Bildern in der Sekunde und sieht sowohl auf dem großen TV als auch dem kleinen Tablet spitze aus.Von den Neuerungen der Switch-Fassung bin ich allerdings enttäuscht. Sie beschränken sich fast ausschließlich auf den neuen Charakter Funky-Kong, der praktisch einen Easy-Modus darstellen soll. Das Experiment ist jedoch nur halb geglückt: Zum einen muss man sich vor dem Spielstart für den Originalmodus oder den Funky-Modus entscheiden. Bemerke ich in der dritten Welt, dass es mir im originalen Schwierigkeitsgrad zu hart wird, muss ich von vorne anfangen. Zum zweiten aber gehen die Erleichterungen durch Funky Kong nicht weit genug – wem es an allgemeinem Geschick für bestimmte Passagen mangelt, der kommt dort des Öfteren auch nicht mit Funky weiter. Die Funktion älterer New Super Mario Bros., in denen solche Abschnitte nach mehrmaligen Fehlversuchen vorgespielt werden, wäre auch hier vermutlich die bessere Wahl gewesen. Ambitionierten Spielern werden die Funky-Fähigkeiten hingegen schon zu viel Hilfe sein.Da der Funky-Modus aber rein optional ist, bleibt mein Fazit von 2014 unverändert: Wer auch nur ein wenig mit 2D-Hüpfern anfangen kann und herausforderndem Gameplay nicht abgeneigt ist, kommt um Donkey Kong Country - Tropical Freeze nicht herum.

Donkey Kong Tropical Freeze Switch

[9] Userwertung 8.8 Pro Riesige Abwechslung

Sechs fantastische Welten

Drei Begleiter mit Sonderfähigkeiten

Präzise Steuerung

Tolle Comicgrafik

Extrem viel (optionaler) Sammelkram

Schöne Musik

Selbst für Profis fordernd

Funky Kong als "Easy"-Modus... Contra ... der im späteren Verlauf für Einsteiger immer noch frustig sein dürfte

Bosskämpfe etwas zu lang geraten

Gelegentliches Trial-and-Error

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalKeine Frage:war einer der besten 2D-Plattformer der letzten Generation. Der Mix aus anspruchsvollen Hüpfeinlagen, reaktionsfördernden Lorenfahrten und knallharten Bosskämpfen in sechs wunderbar abwechslungsreichen Welten hat so ziemlich jeden überzeugt, der sich ihm hingegeben hat. Der ganz große Verkaufserfolg blieb Tropical Freeze als WiiU-Exklusivtitel allerdings verwehrt. Nun aber gibt Nintendo seiner Affenbande rund um Anführer Donkey Kong eine zweite Chance: In wenigen Tagen erscheint Tropical Freeze für die Switch.Warum das Jump-and-run nichts von seinem Charme eingebüßt hat und welche Neuerungen ihr auf Nintendos Hybridsystem erwarten könnt, erfahrt ihr in unserem Kurztest. Für eine ausführliche Analyse empfehlen wir euch einen Blick auf unseren Test zur WiiU-Fassung Inhaltlich handelt es sich bei Donkey Kong Country - Tropical Freeze für die Nintendo Switch um eine originalgetreue Umsetzung. Wie schon 2014 auf der WiiU versetzen die aus dem Eismeer stammenden Viehkinger die Donkey-Kong-Insel in einen Dauerfrostzustand. Über sechs Welten wie eine Wüste und einen Ozean hinweg müsst ihr die Kriegspinguine in die Flucht schlagen und die Vorherrschaft im Dschungel zurückerobern. Gesteuert wird Donkey Kong in typischer 2D-Manier, wobei das Leveldesign immer wieder temporeiche 3D-Passagen enthält, in denen ihr euch meist über Kanonenfässer in den nächsten Levelabschnitt katapultiert.Dass Tropical Freeze auch nach mittlerweile mehr als vier Jahren nichts von seiner Faszination eingebüßt hat, bemerke ich gleich in den Wäldern der ersten Welt – und das hängt nicht nur damit zusammen, dass seitdem kaum 2D-Hüpfer erschienen sind, die es mit Nintendos Affen aufnehmen können. Stattdessen ist es vor allem das durchweg gelungene Leveldesign, das mich gleich wieder in seinen Bann gezogen hat.Dabei fängt alles noch ganz gemächlich an. Reicht es in den ersten Levels noch, über ein paar Stachelfallen zu hüpfen und erste Gegner durch einen Hüpfer oder Donkeys Rollattacke ins Jenseits des Eismeers zu schicken, zieht der Schwierigkeit bald ordentlich an. Hier muss ich mich an moosbewachsenen Decken entlanghangeln, dort Sprünge über mehrere Plattformen hinweg genauestens timen. Besonders knackig wird es in den Lorenabschnitten und dann, wenn sich das Layout der Levels während des Spielverlaufs verändert, weil die Viehkinger aus der Ferne mit Kanonenkugeln den Weg vor uns in Schutt und Asche legen.Hilfe bekommt Donkey Kong wie im 2014er-Original erneut von seinen Familienmitgliedern Diddy, Dixie und Cranky Kong, die er unterwegs in Fässern aufsammelt und sie sofort huckepack nimmt. Sie geben dem Gorilla hilfreiche Zusatzfähigkeiten wie einen Pogo-Sprung oder einen kurzen Höhenschub aus dem Raketenrucksack. Außerdem dürft ihr euch im Ingame-Shop mit hilfreichen Items versorgen, die euch zum Beispiel nach einem Absturz einmalig zurückholen.Doch weder die drei Begleiter noch die Hilfsobjekte ändern etwas daran, dass Donkey Kong Country - Tropical Freeze ein enorm anspruchsvoller Plattformer ist. Das war wohl auch Nintendo klar, die der Switch-Umsetzung daher einen neuen optionalen Hauptcharakter verpassen. Funky Kong muss zwar auf die Hilfe von Diddy, Dixie und Cranky verzichten, hat im Gegenzug aber einige wertvolle Vorteile. So startet Funky in jedem Level mit fünf Herzen und besitzt damit drei mehr als Donkey Kong im Originalmodus. Außerdem beherrscht der Neue einen praktischen Doppelsprung, mit dem er ohne weiteres auf diverse Plattformen oder an Sammelobjekte gelangt, für die sein Kollege einen Umweg in Kauf nehmen müsste.Praktisch ist auch, dass Funky bis zu fünf Items in die Levels mitnehmen darf. Das größte Plus ist jedoch sein Surfbrett. Das kann der Affe mit dem roten Kopftuch nicht nur kurzerhand zum Propeller umfunktionieren, um seinen Fall abzubremsen, sondern beschützt ihn auch vor Stacheln. Die KONG-Buchstaben müsst ihr nun außerdem nicht mehr in einem Durchgang sammeln, da euer Fortschritt in einem Level für weitere Versuche übernommen wird.Um Funky Kong spielen zu können, müsst ihr vor dem Spielstart den Funky-Modus auswählen – ein Wechsel zum Originalmodus ist dann nur über das Anlegen eines neuen Spielstands möglich. Auf Donkey Kong müsst ihr im „Easy-Modus“ aber nicht verzichten. Zwischen den Levels dürft ihr jederzeit (umständlich im Optionsmenü versteckt) zwischen den beiden Charakteren wechseln, wobei aber auch Donkey jetzt immerhin über drei Herzen verfügt.Allerdings geht Tropical Freeze mit dem Funky-Modus nicht weit genug. Während die ersten Levels mit dem Surfer durchaus leichter werden, helfen euch seine Spezialfähigkeiten spätestens ab der zweiten Welt immer weniger. Wem es etwa an Geschicklichkeit fehlt, wenn er in einer selbstablaufenden Passage flott von Liane zu Liane hüpfen muss, wird auch mit Funky in den sicheren Tod springen. In den Lorenlevels, in denen nur schnelle Reaktionen und Auswendiglernen helfen, bringen euch Doppelsprung und Co. hingegen rein gar nichts. Jump-and-run-Einsteiger dürften daher auch mit Funky Kong früher oder später gefrustet in die Joy-Cons beißen.Die Umsetzung von der WiiU auf die Switch ist bestens gelungen. Tropical Freeze sieht mit seinem detaillierten Cartoon-Look auf Nintendos neuester Konsole einfach nur klasse aus. Große Verbesserungen solltet ihr aber nicht erwarten. Im Dockbetrieb stampfen die Kongs nun in nativen 1080p über den Fernseher, das Bild wirkt dadurch etwas schärfer. Hier und da gibt es auch leichte Steigerungen bei den Texturen und der Beleuchtung, diese Änderungen sind jedoch eher mit der Lupe zu suchen.Die Steuerung funktioniert ebenfalls weiterhin hervorragend und präzise – sofern man sich auf die leichte Behäbigkeit von Donkey und Funky einstellt. Vorteile für den Pro Controller konnte ich gegenüber den Joy-Cons keine ausmachen. Lediglich im Koop-Modus, der erneut nur lokal zur Verfügung steht, ist es ratsam, zwei komplette Controller-Sets zu besitzen – die quergehaltenen Joy-Cons sind für normalgroße Hände wie so oft nur eine Notlösung. Positive Nachrichten gibt es auch von der Akkufront: Bei rund dreiviertel Helligkeit hält die Switch im mobilen Modus etwa drei Stunden.Autor: Christoph Vent, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)