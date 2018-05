Switch: Nintendo plant offenbar eine neue Version des linken Joy-Cons

Switch

Wer an die Zeit kurz nach dem Launch der Nintendo Switch zurückdenkt, wird sich sicherlich noch an die Beschwerden über den linken Joy-Con erinnern, der von Beginn an in einigen Fällen mit Verbindungsproblemen durch die verbaute Bluetooth-Antenne zu kämpfen hatte. Nintendo löste das Problem damals recht zügig durch den Einsatz von Schaumstoff. Nun soll offenbar eine neue, überarbeitete Version des Controllers auf den Markt gebracht werden.

Entsprechende Dokumente haben die Japaner im vergangenen Monat bei der Federal Communications Commission (FCC) eingereicht. Sobald diese die neue Version autorisiert, dürfte der Produktion nichts mehr im Wege stehen. Wie aus den vorgelegten Unterlagen hervorgeht, wird der Joy-Con Änderungen enthalten, die ein stärkeres Bluetooth-Signal der Antenne gewährleisten. Eine offizielle Stellungnahme von Nintendo dazu steht bisher noch aus.