Remedy Entertainment: Neues Spiel wird auf der E3 enthüllt

PC XOne PS4

Remedy Entertainment, das Studio hinter Spielen wie Max Payne, Alan Wake (Testnote: 8.5) und Quantum Break (Testnote: 8.5), wird im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles sein neues Spiel vorstellen, das bisher lediglich unter dem Arbeitstitel Project 7 bekannt ist. Die offizielle Ankündigung erfolgt in Zusammenarbeit mit 505 Games. Letzterer konnte, wie das Studio im März letzten Jahres bekannt gab, für den Titel als Publisher gewonnen werden.

Viel wurde über Project 7 bisher noch nicht verraten, nur, dass es sich Remedy-typisch um einen cineastischen Third-Person-Shooter mit den bisher komplexesten Spielmechaniken des Studios handeln soll. Anders als Remedys letzten beiden Projekte wird der Titel zudem nicht Microsoft-exklusiv, sondern plattformübergreifend für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Über das zweite, noch namenlose Projekt, das sich ebenfalls bei Remedy in Arbeit befindet, ist bisher noch gar nichts bekannt. Ob dies auf der Spielmesse erwähnt wird, bleibt abzuwarten.

Von 505 Games werden wir auf dem Event noch einige weitere Titel sehen, darunter auch das kommende 2D-Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night, das derzeit bei Koji Igarashi und seinem Team von Inti Creates entsteht, sowie das First-Person-Rollenspiel Underworld Ascendant (Preview), das sich aktuell bei OtherSide Entertainment in Entwicklung befindet.