Spieleveteranen-Podcast #118: Gronkh & Onkel Jo, Zeitreise

Nachdem Jörg und Heinrich zuletzt schon bei Gronkh und Onkel Jo in deren Podcast Start & Select zu Gast waren, möchten sich die Spieleveteranen nun für die Einladung revanchieren und ebenfalls als Gastgeber fungieren. In einem extralangen Interview plaudern sie mit den beiden über Gott und die Spielewelt, erinnern sich an alte Magazinzeiten zurück und verraten, welche Begegnung mit welchem Designer ihr persönliches Highlight war.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Die zwei Spieleveteranen begrüßen ihre Zuhörer und verraten euch, worauf ihr euch die nächsten fast drei Stunden freuen dürft

0:06:15 Was haben Jörg und Heinrich zuletzt gespielt? Far Cry 5 , FIFA 18 und Battletech .

, und . 0:20:05 Die News: Diablo-Macher David Brevik bringt It Lurks Below in den Early Access, Sega kündigt das Mega Drive Mini an (inklusive einer ausführlichen C64-Mini-Einschätzung von Jörg), und das berüchtigte FMV-Spiel Night Trap kommt zum 25-jährigen Jubiläum auf die Switch

0:33:08 Interview mit Gronkh und Onkel Jo

0:33:11 Die Spieleveteranen heißen Erik "Gronkh" Range und Joachim Hesse willkommen. Für alle, die sie nicht kennen, stellen die beiden Gäste sich vor.

0:36:07 Erinnerungen an grüne Tipps-&-Tricks-Seiten und analoge Screenshot-Praktiken.

0:41:32 Gronkh und Onkel Jo erzählen, wie sie sich kennengelernt haben und warum man es früher mit der Political Correctness noch lockerer gesehen hat.

1:11:55 Eigentlich sollen die beiden Gäste von ihren allerersten Spieleerlebnissen erzählen. Am Ende geht es dann aber vor allem um Retro-Magazine.

1:24:10 Gronkh sammelt Punkte bei Jörg – er mag die Ultima -Reihe!

-Reihe! 1:39:00 Zum Abschluss werden wir noch mal neugierig: Wie funktioniert das bei einem der größten deutschen YouTube-Kanäle mit der Finanzierung, der Planung der nächsten Spiele für den YT-Channel und der Rundfunklizenz?

1:49:24 Wir beginnen die tränenreiche Verabschiedung von Erik und Joachim.

1:53:59 Zeitreise: April 2008, 1998, 1988

1:54:45 PC Games 5/2008, u.a. mit Mass Effect , Assassin's Creed und Lost: Das Spiel .

, und . 2:06:39 GameStar 5/1998 und PC Player 5/1998: Wer gewinnt das Titelbild-Duell? Besprochene Artikel: Anno 1602 , Incoming , Forsaken , Spielen im Internet u.a.

, , , u.a. 2:28:23 Happy-Computer 5/1988: Wir sprechen beispielsweise über Ports of Call, Rockford, Lords of Conquest oder Falcon.

2:48:29 Vorschau

2:48:40 Podcast 119 (für Patreon-Unterstützer), Mitte Mai.

2:52:24 Podcast 120 (für alle), Ende Mai.