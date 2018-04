Shadow of the Tomb Raider: Weitere Infos zu Dungeons, Spielzeit & mehr

PC XOne PS4

Nachdem es bereits einige Details zu The Shadow of the Tomb Raider (Preview) gab, wurden in einem Artikel eines spanischen Spielemagazins weitere Infos, darunter auch zum Umfang der Kampagne offenbart. Für den Abschluss der Geschichte werden demnach rund 13 bis 15 Stunden benötigt. Wer noch Nebenquests macht, wird entsprechend mehr Zeit benötigen.

Zu Laras Motiven heißt es: „Lara ist wie besessen von Trinity - sie will Rache. Jonah will sie auf den richtigen Weg bringen und hält sie dazu an, Menschen zu retten, während Lara nur auf die Zerstörung der Organisation aus ist.“ Das Spiel startet auf der mexikanischen Insel Cozumel im Karibischen Meer, wo Trinity und Lara nach dem „Schlüssel der Altvorderen“ suchen.

Die großen Gräber im Spiel sollen eine wichtige Rolle einnehmen und „klassischer“ ausfallen. Dabei soll das Gefühl der ständigen Gefahr vermittelt werden und der Tod durch die Rätsel und Fallen soll stets gegenwärtig sein. Letztere sollen zwar nicht unbedingt komplexer, aber epischer, beängstigender und tödlicher als in den beiden Vorgängern sein. Das Jagen und die Ausrüstung im Spiel sollen noch mehr an Bedeutung gewinnen und die Waffen mehr auf ein leises Vorgehen ausgelegt sein. Fahrzeuge soll es im Spiel auch dieses Mal keine geben.

Eidos verspricht für den dritten Teil der Serie die „besten Actionszenen der ganzen Trilogie“ zu liefern. The Shadow of the Tomb Raider wird zwar die Trilogie abschließen, allerdings bedeutet dies nicht das Ende der Serie. Es soll auch zukünftig weiterhin unabhängige Abenteuer mit der gleichen Lara geben. Die klassische Lara Croft aus der alten Serie wird nicht zurückkehren.