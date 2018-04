Wenn sich Dennis ein langes Wochenende gönnt, dann holen Jörg und Christoph kurzerhand halt ihren ehemaligen Kollegen Benjamin zurück. Was der zuletzt gespielt und gesehen hat, erfahrt ihr im MoMoCa.

Für die heutige Folge des Montagmorgen-Podcast haben sich Jörg und Christoph den ehemaligen GGler Benjamin Braun eingeladen. Worüber sie sich unterhalten haben, entnehmt ihr entweder der folgenden Timeline oder aber ihr hört direkt in die rund 38-minütige Folge rein.

00:26 Wir begrüßen Benjamin im Montagmorgen-Podcast

02:29 Christoph weist auf den FC-Abstieg hin und löst damit eine Fußball-Diskussion aus

03:10 Gibt es eigentlich irgendwen, der dem HSV den Klassenerhalt gönnt?

03:59 Vom HSV zum FC Bayern und dem anstehenden CL-Rückspiel

07:29 Jetzt aber zur eigentlichen Frage: Was hat wir zuletzt gespielt?

07:44 Antwort: Dead Space 2 (im Test: Note 9.0)

(im Test: Note 9.0) 08:33 Außerdem hat er Episode 2 und 3 von Life is Strange: Before the Storm gespielt

gespielt 09:41 Benjamin und Jörg diskutieren über die vierte Bosch -Staffel

-Staffel 11:57 Jörg zieht ein persönliches Resümee zum bisherigen Serienjahr

14:18 Ein kleiner Vorabeindruck zum kommenden Battletech -Test

-Test 15:05 Late to the Party, und trotzdem hat Christoph Friends alles in allem sehr gefallen

alles in allem sehr gefallen 15:54 Eine Stunde für nichts gespielt: Von einem Camper in Sea of Thieves erledigt

erledigt 18:00 Wir verabschieden uns von Benjamin

19:00 Die Vorschau mit Die Stunde danach zu They are Billions , einem Kurztest zu Donkey Kong Country - Tropical Freeze für die Switch, dem Battletech -Test, The Forest im Test, und... einer neuen Folge Hauptmenü

, einem Kurztest zu für die Switch, dem -Test, im Test, und... einer neuen Folge Hauptmenü 23:02 Das Thema der Woche: Die zweite Relaunch-Phase . Jörg fasst noch mal die größten Neuerungen in den Videotests und am User-Profil zusammen. Hierbei nutzt er auch gleich die Chance, sich ausführlich zu den von euch kritisierten Premium-Inhalten im Profil zu äußern und eine Änderung anzukündigen.

. Jörg fasst noch mal die größten Neuerungen in den Videotests und am User-Profil zusammen. Hierbei nutzt er auch gleich die Chance, sich ausführlich zu den von euch kritisierten Premium-Inhalten im Profil zu äußern und eine Änderung anzukündigen. 33:03 vgamer85 fragt, was wir vom Battle-Royale-Hype halten und was wir spielen

fragt, was wir vom Battle-Royale-Hype halten und was wir spielen 34:53 Admiral Anger fordert ein drucktaugliches GG-Logo für eigenes Merchandise

fordert ein drucktaugliches GG-Logo für eigenes Merchandise 35:52 Wunderheiler schlägt Harald Fränkel als MoMoCa-Gast vor

schlägt Harald Fränkel als MoMoCa-Gast vor 36:06 ADbar wünscht sich eine Classic-SdK zu einem alten SSI-RPG

wünscht sich eine Classic-SdK zu einem alten SSI-RPG 37:10 Jetzt verabschieden sich auch Jörg und Christoph

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!