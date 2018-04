Radical Heights: Cliff Bleszinski spricht über eine Xbox-One-Umsetzung

PC

Vor rund drei Wochen ist Boss Key Productions’ Battle-Royale-Shooter Radical Heights (Testnote: 4.0) auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet. Auf Twitter ließ der Studiogründer Cliff Bleszinski nun durchblicken, dass er daran Interesse hätte, die Multiplayer-Ballerei im Stil der 80er Jahre auch auf die Xbox One zu bringen.

Als Bleszinski es während einer Plauderrunde Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb und dem Head of Xbox Phil Spencer mitteilte, meldete sich auch Microsofts Director of Program Management Mike Ybarra zu Wort und machte den Entwickler darauf aufmerksam, dass es ziemlich leicht sei, den Titel auf der Redmonder Konsole zu veröffentlichen. „Teenager machen es mit dem Creators Program“, so Ybarra.

Ob Boss Key Productions Radical Heights auf die Konsolen bringt, wird die Zukunft zeigen. Die Early-Access-Version des Spiels konnte in unserem Test noch nicht überzeugen. Die aktuelle Qualität macht sich auch durch einen starken Spielerschwund bemerkbar. Waren nach dem Release noch rund 12.500 aktive Spieler in Radical Heights unterwegs, sind es nach rund zwei Wochen nur noch etwa 2.200 (Stand 25. April 2018). Das bedeutet einen Rückgang von 82 Prozent. Das Team muss also noch viel tun, wenn das Spiel gegen die große Konkurrenz wie Playerunknown's Battlegrounds (Xbox-One-Testnote: 7.0) und Fortnite eine Chance haben soll.