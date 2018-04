GOG-Weekly-Sale + The Witcher: Enhanced Edition gratis

PC MacOS

GOG.com hält zum Start in die neue Woche neue DRM-freie Angebote für die Schnäppchenjäger parat. Unter anderem wurden dort Titel, wie Qube, Reus, We are the Dwarves und die Journey-Down-Trilogie im Preis gesenkt. Ein paar Beispiele aus dem Store könnt ihr weiter unten einsehen (das ganze Angebot findet ihr wie immer unter dem Quellenlink).

Darüber hinaus verschenkt CD Projekt aktuell die „Enhanced Edition“ von The Witcher. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch für den Newsletter zum Sammelkartenspiel Gwent - The Witcher Card Game (im User-Artikel) anzumelden. Ein Kartenpaket für Gwent gibt es zudem obendrauf.