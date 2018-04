Shadow of the Tomb Raider: Eidos erklärt den Entwicklerwechsel

PC XOne PS4

Shadow of the Tomb Raider ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Shadow of the Tomb Raider ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Während Tomb Raider (Testnote: 9,0) und Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) noch von Crystal Dynamics entwickelt wurde, entsteht der kommende dritte Teil der Serie, Shadow of the Tomb Raider (Preview), bekannterweise hauptsächlich bei Eidos Montreal. Zwar ist Crystal Dynamics in die Entstehung des Spiels involviert, Eidos tritt aber als führender Entwickler auf. In einem Interview mit den US-Kollegen von Destructoid erklärten Eidos Montreals Narrative Director Jason Dozois und Lead Game Designer Heath Smith den Wechsel:

Es ist eine Zusammenarbeit. Beim letzten Spiel war Crystal der führende Entwickler, während ein recht großes Team der Leute in Montreal bei den Inhalten half. Das Gleiche passiert nun auch hier, nur dass uns Crystal dabei hilft, Inhalte zu erschaffen. Es gab viele Gespräche und viel Zusammenarbeit mit dem Studio.

Wie Dozois verrät, arbeiten die beiden Teams bereits seit acht oder neun Jahren zusammen, genau genommen seit der Entstehung von Deus Ex - Human Revolution (Testnote: 9.0).

Es ist vergleichbar mit einer Geschmacksrichtung. Ich war froh darüber, etwas anderes probieren zu können, nachdem ich mit Deus Ex - Mankind Divided fertig war. Man möchte einfach nicht ständig das Gleiche machen. Es wird sonst fad. Man möchte eine Veränderung und dass ein neues Team die Arbeit übernimmt.

Wie Smith hinzufügt, glaubt das Team in Montreal stark an die soziale Erfahrung in seinen Spielen. Als Beispiel nannte er die Hub-Erfahrung in Deus Ex. Dieses „Aroma“ wollte man auch im neuen Tomb Raider bieten: „Es passt perfekt in Laras Handlungsbogen, wohin sie gehen und sich entwickeln muss. Ich denke deshalb war Eidos Montreal die perfekte Wahl“, so Smith.