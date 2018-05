eShop-Check: Manticore - Galaxy on Fire – Piratenjagd zwischen den Sternen

Switch iOS Android

In dieser Rubrik stellen wir euch regelmäßig interessante eShop-Spiele vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um den eShop-Check kümmern sich unsere User mrkhfloppy und Vampiro.



Vom Smartphone auf die Konsole: Deep Silvers Spiele-Reihe Galaxy on Fire genießt auch aufgrund seiner gelungenen Technik seit Jahren eine große Beliebtheit auf mobilen Endgeräten. Seit Mitte April ist der dritte Teil der Serie, Manticore - Galaxy on Fire, nun auch im eShop für die Switch erhältlich. Wir haben uns ins Raumschiff geklemmt und die Umsetzung angeschaut.

Als Söldner, stationiert auf dem Träger Manticore im Neox-System, kämpft ihr gegen Piraten.

Der Pirat erwirbt’s, der Söldner verdirbt’s

Bevor es in Manticore - Galaxy on Fire richtig losgeht, werden euch die Hintergründe erklärt. Ihr seid als Söldner auf dem Träger Manticore im Neox-System stationiert. Hier gibt es diverse Organisationen unterschiedlichster Rassen, die sich miteinander arrangiert haben. Jedoch gibt es auch die wertvolle Weltraum-Ressource Mhaan-Tiq. Das sind Pilze, die im luftleeren Raum überleben und auf Asteroiden und einigen Planeten gedeihen. Weil sie blau leuchten, werden sie auch Glow oder Sternenblut genannt.



Wegen ihres energetischen Potenzials sind die Fungi natürlich sehr begehrt. Insbesondere Piraten wollen am liebsten alle Bestände für sich beanspruchen und gehen dafür auch über Leichen. Die Manticore und ihre Söldner werden daher von den friedlichen Organisationen angefordert, um beispielsweise Versorgungsschiffe zu eskortieren und bei Bedarf gegen die Piraten zu verteidigen.

In der Missionsliste wählt ihr nacheinander eure Aufträge aus. Das Porträt zeigt, welcher Bossgegner auf euch wartet und was seine Schwäche ist.

Einer nach dem anderen

Die Brücke der Manticore dient als euer Menü in Manticore - Galaxy on Fire. Hier findet ihr beispielsweise das Profil mit zahlreichen Beschreibungen – etwa, was es mit den Piraten auf sich hat oder über die Systeme und die Charaktere. Im Hangar wählt ihr eure Schiffe. Zu Beginn habt ihr nur eines, wobei ihr im Verlauf des Spiels acht weitere freischaltet. Auch die Bewaffnung eurer Schiffe dürft ihr stetig verbessern.



Ans Eingemachte geht es im Menüpunkt Fortschritt bei den Missionen, die ihr nach und freispielt. Ihr operiert zunächst im Gebiet Trim und lichtet später in Porros und Rigant das Piratenfeld. In nahezu jeder Mission habt ihr es neben einfachen Piraten auch mit Bossgegnern zu tun. In dem Fall werden die Kämpfe herausfordernder. Ein bestimmter Boss beispielsweise absorbiert die auf ihn abgegebenen Schüsse, um sich selbst wieder zu heilen. Da euch solche Eigenheiten oft schon im Missionsbriefing mitgeteilt werden, könnt ihr euer Schiff allerdings rechtzeitig vorher anpassen. Weitere wichtige Infos erhaltet ihr während einer Mission von eurem KI-Kollegen Jalen.

Die Weltraumgebiete dürft ihr auch abseits der Missionen erkunden, um etwa Informations- und Schiffsteile zu finden. Das Erkundungsgebiet beschränkt sich allerdings stets auf ein so kleines Areal, dass ihr die Drohne, die euch hierbei helfen soll, eigentlich gar nicht benötigt.

Im Hangar wählt ihr das Schiff für eure nächste Mission, verbessert es und rüstet es mit ausreichend Feuerkraft aus.

Technik und Fazit

Wie schon auf Mobilgeräten sieht Manticore - Galaxy on Fire auch auf der Ninteno Switch sehr schick aus. Die Steuerung der Schiffe in der Third-Person-Perspektive geht ebenfalls leicht von der Hand. Sollte euch das Spiel zu leicht oder zu schwer sein, könnt ihr jederzeit unter den Optionen zwischen den drei Schwierigkeitsgraden (Leicht, Normal und Schwer) wechseln.



Manticore - Galaxy on Fire versteht sich zwar als Weltraum-Simulation – im Vergleich mit den echten Genre-Größen hat es allerdings das Nachsehen. Zwar sind die meisten Spielelemente gelungen, allerdings merkt man hier und dort immer wieder, dass es ursprünglich für Smartphones und Co. entwickelt wurde. Da reicht es auch nicht aus, einfach alle Mikrotransaktionen aus dem Spiel zu entfernen. Für ein paar Flugstunden im Weltall ist Manticore -Galaxy on Fire aber durchaus spaßig.

Weltraum-Shooter

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 19. April für 19,99 Euro

In einem Satz: Schicke Sci-Fi-Ballerei, die ihre Herkunft nicht ganz leugnen kann