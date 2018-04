God Eater 3 entsteht bei anderem Entwickler

PC PS4

Das im Oktober vergangenen Jahres angekündigte Japano-Rollenspiel God Eater 3 wird nicht wie die vorherigen beiden Spiele der Serie beim Entwickler Shift, sondern bei einem anderen Studio entstehen. Dies gab der Publisher und Rechteinhaber Bandai Namco Entertainment kürzlich im Rahmen des Early Hands-On & Development Summit bekannt.

Bei der verantwortlichen Spieleschmiede soll es sich demnach laut der japanischen Famitsu (via Siliconera) um das First Studio von Marvelous Entertainment handeln, das aktuell auch am JRPG Fate/Extella Link arbeitet. Die Hauptverantwortlichen für God Eater 3 sind Hiroshi Yoshimura (General Director der Serie ), Yuusuke Tomizawa (General Producer der Reihe), Director Wataru Atsumi (zuvor Assistant Director für God Eater 2 - Rage Burst), Producer Yuya Tomiyama sowie Marvelous’ Development Director Ittetsu Suzuki. God Eater 3 soll noch in diesem Jahr für PC und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es bisher noch nicht.

Auf dem besagten Event wurde eine spielbare Demo präsentiert. Auf dem YouTube-Kanal von Dengeki Online sind dazu zwei Gameplay-Videos veröffentlicht worden. Eines davon könnt ihr unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das Zweite findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Da es sich hierbei um abgefilmte Szenen handelt, lässt die Qualität allerdings zu wünschen übrig.