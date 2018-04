Es geht weiter: Nach dem ersten, großen Relaunch-Schritt von Ende März folgt nun der zweite, indem wir vor allem, wie seit etwa vier Jahren geplant, das User-Profil umgestaltet haben.

Hinweis: Einige von Viel-Usern liebgewonnene Funktionen im Profil sind aktuell nicht zugänglich; dabei handelt es sich um Fehler unsererseits, nicht um eine gewollte Änderung. Gebt unserem Website-Technik-Superhelden Fabian Knopf aufgrund des Wochenendes und anstehenden Feiertags bitte ein wenig Zeit für die Korrekturen.

GamersGlobal befindet sich aktuell in einer Phase der Neu- und Selbstfindung – wobei "das Schlimmste" schon erfolgt ist. Nein, wir haben weder einen Porsche auf Pump gekauft noch unsere CD-Sammlung weggegeben, sondern vielmehr unsere Redaktionswertung zugunsten einer erklärt subjektiven aufgegeben und uns Video- und Audiotests als Hauptausdrucksform hingewendet (Texte gibt's aber immer noch). Genau nachlesen könnt ihr das alles bei den GamersGlobal-Relaunch-2018-Notizen.

Heute Nacht, also vom 28.4. auf 29.4.2018, haben wir weitere Änderungen umgesetzt, wobei ein guter Teil der geplanten jedoch auf Ende Mai rutscht – wir haben schlicht nicht alles hinbekommen neben unserer normalen Arbeit. Was aber hat sich getan?

1. Weitere Optimierungen

Wir sind, zu unserem großen Bedauern, nicht unfehlbar, und so hakte es bei einigen Details der ersten Relaunch-Änderungen, bei anderen hat uns euer Feedback überzeugt, sie noch mal zu ändern. Wir wollen hier nicht jede Farb- und Größenänderung kommentieren oder die Verbesserung schlichter Bugs, sondern nur die wichtigsten seitdem erfolgten Optimierungen, darunter auch neue des zweiten Relaunch-Schrittes:

Ab kommender Woche werden Test-Videos (und damit die Audio-Tests) einen als solchen deutlich eingeleiteten statt nur ans Ende gesetzten gesprochenen Meinungskasten – also das Fazit – enthalten und außerdem die Note nennen .

(und damit die Audio-Tests) einen als solchen deutlich eingeleiteten statt nur ans Ende gesetzten gesprochenen Meinungskasten – also das Fazit – enthalten und außerdem . Ab sofort sind die Sprechertexte , wie geplant, Premium-exklusiv. Die Audio-Fassungen unserer Tests bleiben noch bis zum nächsten Relaunch-Schritt frei für alle (u.a. im RSS-Feed). Der Grund ist schlicht, dass Fabian Knopf zwar mittlerweile eine technische Lösung für personalisierte Audio-RSS-Feeds ersonnen hat, diese aber noch implementiert werden muss. Dies sollten wir bis Ende Mai schaffen.

, wie geplant, Premium-exklusiv. Die unserer Tests bleiben noch bis zum nächsten Relaunch-Schritt frei für alle (u.a. im RSS-Feed). Der Grund ist schlicht, dass Fabian Knopf zwar mittlerweile eine technische Lösung für personalisierte Audio-RSS-Feeds ersonnen hat, diese aber noch implementiert werden muss. Dies sollten wir bis Ende Mai schaffen. Alle redaktionellen Inhalte tauchen immer auch als normale News in der rechten Spalte der Hauptseite auf, dabei ist der Typ vorangestellt (also zum Beispiel "Test: Half-Life 3"). Am Ende der rechten Spalte führt ein Link zur neu programmierten "Alle News"-Seite , die wirklich alle News und Inhalte aufführt.

in der rechten Spalte der Hauptseite auf, dabei ist der Typ vorangestellt (also zum Beispiel "Test: Half-Life 3"). Am Ende der rechten Spalte führt ein Link zur neu programmierten , die wirklich alle News und Inhalte aufführt. Unsere RSS-Feeds wurden überarbeitet: Es stehen jetzt die drei Feeds "Podcasts" (MoMoCa und Audio-Tests), "Highlights" (die linke Spalte auf der Startseite) sowie "Alles" zur Verfügung. Letzterer enthält wirklich alle Inhalte, die auch auf der Startseite auftauchen können – also zum Beispiel auch User-Artikel und Videos, nicht aber neue Screenshot-Galerien.

wurden überarbeitet: Es stehen jetzt die drei Feeds "Podcasts" (MoMoCa und Audio-Tests), "Highlights" (die linke Spalte auf der Startseite) sowie "Alles" zur Verfügung. Letzterer enthält wirklich alle Inhalte, die auch auf der Startseite auftauchen können – also zum Beispiel auch User-Artikel und Videos, nicht aber neue Screenshot-Galerien. Zahlreiche weitere Verbesserungen (z.B. Social-Button "Mail", Premium-Links bei allen Videos, Audioplayer überall oben, Komfort-Fixes Mobilseite, EXP-/Erfolge-Fixes).

2. Neues User-Profil

Unser Ziel war es, das Userprofil zu verschönern und besser zu strukturieren. Außerdem vereinfachen wir für unsere Premium-User den Zugriff auf die exklusiven Inhalte und weisen Nicht-Premium-User verstärkt auf die exklusiven Inhalte hin. Wir haben das Userprofil, das bislang für normale User aus einer unübersichtlichen und für Premium-User aus zwei unübersichtlichen Patch-Work Seiten bestand, optisch überarbeitet und in fünf Karteikarten unterteilt, die wir euch gerne vorstellen wollen:

Mein Profil: Euer "RPG-Charakterbogen" zeigt nun sofort die Talentklassen-Stufen an und darunter die neuesten Premium-Inhalte. Die Erfolge werden weniger lieblos aufgeführt als vorher und die Medaillen doppelt so groß dargestellt wie bisher. Der Clou: Durch einfaches Drag-and-drop könnt ihr sie, sowohl am Desktop als auch Mobilgerät, neu sortieren. Diese Sortierung wird auch dort verwendet, wo die Medaillen klein hinter eurem Usernamen angezeigt werden (beispielsweise beim Autoren-Namen einer News oder eines User-Artikels oder auch im Forum).

Euer "RPG-Charakterbogen" zeigt nun sofort die Talentklassen-Stufen an und darunter die neuesten Premium-Inhalte. Die Erfolge werden weniger lieblos aufgeführt als vorher und die Medaillen doppelt so groß dargestellt wie bisher. Der Clou: Durch einfaches Drag-and-drop könnt ihr sie, sowohl am Desktop als auch Mobilgerät, neu sortieren. Diese Sortierung wird auch dort verwendet, wo die Medaillen klein hinter eurem Usernamen angezeigt werden (beispielsweise beim Autoren-Namen einer News oder eines User-Artikels oder auch im Forum). Premium: Während unsere nicht-zahlenden User hier die Premium-Vorteile aufgelistet bekommen, haben wir für Premium-User eine neue, komfortablere "Schaltzentrale". Zum einen haben sie hier Zugriff auf die letzten 25 Premium-Inhalte, zum anderen sind die Möglichkeiten der Abo-Verlängerung (auch gegen GGG) und GGG-Umwandlung prominenter platziert.

Während unsere nicht-zahlenden User hier die Premium-Vorteile aufgelistet bekommen, haben wir für Premium-User eine neue, komfortablere "Schaltzentrale". Zum einen haben sie hier Zugriff auf die letzten 25 Premium-Inhalte, zum anderen sind die Möglichkeiten der Abo-Verlängerung (auch gegen GGG) und GGG-Umwandlung prominenter platziert. Über mich: Fasst die von euch eingetragenen Informationen inklusive der aktuell gespielten sowie der Warte-Spiele zusammen (und entschlackt dadurch "Mein Profil").

Fasst die von euch eingetragenen Informationen inklusive der aktuell gespielten sowie der Warte-Spiele zusammen (und entschlackt dadurch "Mein Profil"). Mitarbeit: Führt viel detaillierter als zuvor eure wichtigsten Inhalte auf, nämlich die jeweils bis zu 50 meistgelesenen oder neuesten. Wer es ganz genau wissen will und sortieren möchte, kann weiterhin zu Beginn auf "Meine Inhalte" klicken.

Führt viel detaillierter als zuvor eure wichtigsten Inhalte auf, nämlich die jeweils bis zu 50 meistgelesenen oder neuesten. Wer es ganz genau wissen will und sortieren möchte, kann weiterhin zu Beginn auf "Meine Inhalte" klicken. Einstellungen: Vermutlich habt ihr es bereits jetzt vergessen, wie grauslich überladen und unübersichtlich das alte Profil war – wo sich diverse Optionen nur durch Klick auf kleine Zahnrädchen, die irgendwo versteckt waren, erreichen ließen. Die neuen Einstellungen fassen schlicht alle Optionen zusammen und sind auch erstmals mobil wirklich zu bedienen.

Wir hoffen, dass euch die Änderungen genauso gut gefallen wie uns, und machen uns in Kürze an den nächsten, dritten Relaunch-Schritt. Dieser wird in die Talentklassen eingreifen und auch die Rangstufen leicht erweitern. Und es kommen dann, wie schon geschrieben, die personalisierten Audio-RSS-Feeds, die es Premium-Usern – und nur diesen – möglich machen werden, unsere Tests fast zeitgleich mit der Erscheinung als Video und Testbericht in der Podcast-App oder -Software ihrer Wahl automatisch zu empfangen.