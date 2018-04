Through the Darkest of Times: Widerstand gegen den Nationalsozialismus als Spiel

PC MacOS

Einem bisher wenig beachtetem Kapitel im Spielebereich widmet sich Through the Darkest of Times, das kommende Strategiespiel des frisch gegründeten Indieentwicklers Paintbucket Games. In diesem organisiert ihr den Widerstand in Berlin zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Thematik basiert zwar auf wahren Begebenheiten und orientiert sich an realen Widerstandskämpfern dieser Zeit, der Titel selbst sowie seine Charaktere werden jedoch prozedural generiert, so dass sich jeder Durchgang anders spielen soll.

Through the Darkest of Times ist rundenbasiert, wobei jede Runde einer Woche entspricht. Diese wiederum erstrecken sich auf vier Kapitel, die sich an historisch relevanten Zeitabschnitten orientieren. Im Detail handelt es sich dabei um die 1933 stattgefundene Machtübertragung, den Höhepunkt der Macht im Jahr 1936, den Zweiten Weltkrieg der Jahre 1940/41 und den Zusammenbruch des Dritten Reiches im Jahr 1945. In jedem Abschnitt gilt es ein anderes Ziel zu erreichen, damit ihr und eure Gruppe weiterkommt. So müssen beispielsweise während der Olympischen Spiele 1936 genügend Informationen gesammelt und an ausländische Journalisten weitergegeben werden, um die Akzeptanz des Regimes im Ausland zu mindern.

Paintbucket Games besteht aus den beiden Entwicklern Jörg Friedrich und Sebastian St. Schulz, die bereits an Titeln wie Spec Ops - The Line, Drakensang, Albion Online und Dreadnought mitgearbeitet haben. Das durch das Medienboard Berlin-Brandenburg geförderte Projekt soll im Herbst dieses Jahres bei Steam im Early-Access starten und im nächsten Jahr fertiggestellt werden. Einen ersten Eindruck vom Spiel könnt ihr euch auf der in dieser Woche im Rahmen der Games Week Berlin stattfindenden AMAZE machen, da die Entwickler dort mit einem Stand vertreten sind.