Ankündigung: Heute ab 23:59 Uhr Server offline für Relaunch-Schritt 2

Anstatt den 2. Relaunch-Schritt zu verschieben, führen wir ihn pünktlich in der heutigen Nacht vom 28. auf den 29.4.2018 durch. Allerdings haben wir ihn halbiert und die zweite Hälfte auf den 3. Relaunch-Schritt Ende Mai vertagt.

Es ändert sich deswegen nicht wahnsinnig viel heute nacht, nämlich im Wesentlichen das User-Profil. Dennoch sind wir froh und stolz, nach drei Jahren des Drüberredens und Nachdenkens (wenn es nicht vier sind) endlich die Patchwork-Profilseite zu überarbeiten und, per Reiter-Struktur, in die Bereiche "Über mich", "Premium", "Meine Inhalte" und "Einstellungen" aufzuteilen und optisch zu modernisieren. Ein paar Funktions-Upgrades gibt es auch, zuvorderst die SORTIERBAREN MEDAILLEN, die dann auch an anderen Stellen der Website so angezeigt werden.

Also, nicht wundern, wenn heute gegen Mitternacht eure geliebte GamersGlobal-Website für eine Stunde oder so offline ist. Morgen vormittag folgt dann auch noch mal eine detailliertere News zu den Änderungen und ausstehenden Änderungen.