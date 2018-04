GOG-Weekend-Sale mit Rabatten bis 85%

Auf GOG.com wurden im Rahmen des March-of-the-Penguins-Sales die neuen Wochenend-Angebote veröffentlicht. Unter anderem könnt ihr dort Titel, wie Prison Architect, Sunless Sea (Testnote: 7.0), Crypt of the Necrodancer, Spelunky (Testnote: 7.5), Crawl oder Mark of the Ninja günstiger erwerben. Die Rabatte reichen teilweise bis 85 Prozent. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):