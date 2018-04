Frostpunk: Erste Verkaufszahlen / Erweiterung geplant

PC XOne PS4

Der polnische Entwickler 11 Bit Studios (This War of Mine - Testnote: 7.5) hat die ersten Verkaufszahlen für sein kürzlich erschienenes Survival-Aufbaustrategiespiel Frostpunk (im Test) bekannt gegeben. Wie das in Warschau ansässige Indie-Studio verriet, wurde der Titel innerhalb von nur 66 Stunden nach der Veröffentlichung bereits mehr als 250.000 Mal verkauft.

Auf Twitter bedankte sich der Studio-CEO Grzegorz Miechowski bei den Fans und gab an, dass das Spiel eine Erweiterung erhalten wird: „Ja, wir haben bereits im Vorfeld Pläne für eine Erweiterung gehabt und nun sind wir auch zu 100 Prozent sicher, dass wir diese realisieren werden“, so der Geschäftsführer. Auch „viele Gratis-Updates“ werden versprochen.