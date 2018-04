Conan Exiles: Details zu Enhanced-Features auf Xbox One X und PS4 Pro

PC XOne PS4

Schon in knapp eineinhalb Wochen werden Funcom und der Publisher Koch Media das Survival-Abenteuer Conan Exiles für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Nun gaben die Entwickler auch Details zu den technischen Features für die Xbox One X und die PS4 Pro bekannt. Bereits im Vorfeld gaben die Entwickler an, dass der Titel auf der Xbox One X mit einer 1440p-Auflösung laufen wird. Wie der Creative Director Joel Bylos in einem Interview mit den US-Kollegen von WCCFTech verriet, wird diese auf Microsofts stärksten Konsole auf 4K (Ultra-HD) hochskaliert. Die Benutzeroberfläche soll, wie wir schon berichtet haben, in 4K dargestellt werden.

Wir hatten nicht die Zeit, in die Nuancen der Xbox-One-X-Hardware einzutauchen und das Maximum aus der Konsole herauszuholen, also haben wir den sicheren Weg eines kleines Auflösungsupgrades mit angepassten Einstellungen gewählt.

Die Besitzer der PS4 Pro sollen zwar nach Angaben von Bylos von dem zusätzlichen Power der Konsole profitieren und höhere Grafikeinstellungen, als auf der PS4 geboten bekommen, die Auflösung wird allerdings auf beiden Playstation-System bei 1080p bleiben. Auf HDR wird auf beiden Konsolen verzichtet: „Wir haben derzeit keine Pläne es zu unterstützen“, so Bylos.

Auf eine mögliche Umsetzung des Spiels für die Nintendo Switch angesprochen, erteilte der Macher den Fans eine Absage, auch wenn diese noch nicht endgültig klingt: „Wir waren in letzter Zeit sehr darauf fokussiert, das Spiel für die Xbox One und die PS4 zu optimieren und diese bereit für die Veröffentlichung zu machen - wir hatten noch keine Zeit uns Gedanken über die Switch zu machen“, erklärte der Entwickler. Möglicherweise wird Funcom eine Switch-Version nach dem Release des Spiels für die aktuellen Plattformen in Betracht ziehen.