Shadow of the Tomb Raider: Weitere Details zum Spiel

PC XOne PS4

Nach der gestrigen Vorstellung eines neuen Trailers zu Shadow of the Tomb Raider (Preview) wurden nun weitere Details zum kommenden Action-Adventure veröffentlicht. Diese gab der Entwickler Eidos Montreal im Rahmen des Tribeca Film Festivals in New York bekannt. Wie die Macher während eines Panels verrieten, wird Lara in ihrem nächsten Abenteuer sehr hart darum kämpfen, nicht selbst zu dem Feind zu werden, den sie hasst: „Sie wird viele Fehler machen und in solchen Situationen kann ein Held auch zu einer Bedrohung werden“, erklären die Entwickler.

Im neuesten Teil der Serie wollte Eidos eine gewisse Weiterentwicklung verdeutlichen, die sich nicht nur in Laras Handlung und Erzählung, sondern auch im Gameplay widerspiegeln soll. So sollen beispielsweise die Gräber noch furchterregender und viel umfangreicher sein. Lara selbst soll nun von der Gejagten zum Jäger werden: „Sie wird eins mit dem Dschungel und wirkt beinahe wie ein Spitzenraubtier. Sie ist schlau und einfallsreich und ihre Fähigkeiten haben sich weiterentwickelt“, so die Entwickler. Dem Spieler sollen mehr Möglichkeiten zum leisen Vorgehen geboten werden. Das Team wollte deutlich machen, dass Lara nun viel gerissener und erfahrener ist. Dabei soll sie die Umgebung und die Schatten zu ihrem Vorteil nutzen.

Der Dschungel als Schauplatz war laut Eidos eine bewusste Entscheidung. Laras Reise führt sie von Mexiko nach Peru. Sie hat all die Skills, die sie in den vergangenen beiden Spielen erlernt hat, weshalb die Entwickler sie in ein Setting packen mussten, in dem sie immer noch in Gefahr geraten kann und in dem ihre hochentwickelte Fähigkeiten vielleicht nicht genug sein werden, da alles um sie herum sie töten will. Der Dschungel sei dafür eine perfekte Wahl gewesen.

Es wurden auch ein paar Worte über den Antagonisten Doktor Dominguez, den Kopf von Trinity, verloren, der als sehr manipulativ beschrieben wird. Er dringt in Laras Kopf hinein und lässt sie an sich selbst zweifeln. Mehr zu seinen Motiven wollen die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt verraten, allerdings sollen diese fast so überzeugend wie die von Lara sein und möglicherweise sogar die Spieler selbst an Laras Beweggründen zweifeln lassen.

Die Entwickler versprechen viele Möglichkeiten zum entdecken und es soll zahlreiche Charaktere geben, die ihr kennenlernen werdet. Auch das Gameplay und Storytelling sollen nicht immer linear ablaufen. Die neue Abseilmechanik soll aufzeigen, dass Lara nun noch athletischer geworden ist und Dinge vollführen kann, die sie vorher nicht tun konnte. Das Abseilen und der Wandlauf sind zwei Dinge, die das Spielerlebnis verändern und die Vertikalität im Spiel auf eine neue Stufe heben sollen. Auch sollen Rätsel geboten werden, die den Einsatz des Greifhakens erfordern. Wie die Entwickler bereits im Vorfeld verraten haben, wird es im Spiel viele Unterwasserpassagen geben. Diese sollen ebenfalls besondere Dinge und Geheimnisse bieten, solltet ihr euch dafür entscheiden, das Risiko einzugehen und tiefer zu tauchen...