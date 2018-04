Shadow of the Tomb Raider: Details und Preise zu den Sondereditionen

PC XOne PS4

Square Enix hat vor wenigen Minuten den neuen Trailer und einige Details zum kommenden Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (Preview) enthüllt. Inzwischen können über teilnehmende Händler, wie Amazon und Gamestop, sowie die offizielle Homepage des Publishers auch die Sondereditionen des Spiels vorbestellt werden. Die Ultimate Edition ist derzeit nur für die Konsolen vorbestellbar. Ob diese auch für den PC erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Nachfolgend die Details und Preise für einzelne Versionen im Überblick:

Digital Deluxe Edition (PC - 59,99 Euro | Konsolen - 69,99 Euro):

Hauptspiel

Zusätzliche Waffen und Outfits

Digitaler Soundtrack

Croft Edition (PC - 89,99 Euro | Konsolen - 99,99 Euro):

Hauptspiel

Zusätzliche Waffen und Outfits

Digitaler Soundtrack

Season Pass

Ultimate Edition (Konsolen - 199,99 Euro):

Hauptspiel

Alle Inhalte der Croft Edition

Season Pass

Kletteraxt-Flaschenöffner

Taschenlampennachbildung

Lara Croft Statue

Wie bereits berichtet, erhalten alle Vorbesteller der Sondereditionen einen 48 Stunden frühen Zugang zum Spiel. Shadow of the Tomb Raider wird ab dem 14. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.