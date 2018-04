Steam: Gratiswochenende mit Arma 3, Alien-Franchise-Sale und mehr

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende den Militär-Shooter Arma 3 (Testnote: 7.5) und den Multiplayer-Shooter Day of Infamy kostenlos ausprobieren. Der Download für Arma 3 ist etwa 46,3 GB groß. Bei Day of Infamy müssen rund 12,8 GB heruntergeladen werden. Ihr könnt die beiden Titel bis Sonntag, den 29. April 2018, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) kostenlos spielen. Zudem sind diese bis Montag, den 30. April 2018, um 19:00 Uhr im Preis reduziert.

Darüber hinaus wurde auf Steam als Tagesangebot ein Alien-Franchise-Sale gestartet, bei dem ihr Alien - Isolation (Testnote: 6.5), den dazugehörigen Season Pass, sowie die Complete Collection von Aliens - Colonial Marines (Testnote: 5.0) günstiger bekommt. Weitere Rabatte gibt es auf Spintires - MudRunner, Niffelheim (Early Access), Endless Space 2 (Testnote: 7.0), Book of Demons (Early Access), Pathfinder Adventures, Lovers in a Dangerous Spacetime und mehr. Einige Beispiele findet ihr unter diesen Zeilen (mehr gibt es unter dem Quellenlink):