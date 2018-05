Darauf freut sich die Redaktion im... Mai 2018

Der Mai steht an – und mit ihm einige neue Spiele, Filme und Serien. In unserer monatlichen Rubrik verraten euch die GG-Redakteure, was sie die nächsten Wochen in ihrer Freizeit beschäftigen wird.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Christoph Vent

Thomas Schmitz

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Was für ein geiles Serienjahr!(eigentlich vom Oktober 2017),, die sehr schöne vierte Staffel von. Und im Mai? Da werde ich mich mit der eben angelaufenen, leider nur wöchentlich statt auf einen Schlag kredenzten zweiten Staffel vonvergnügen. Die erste Episode war schon mal vielversprechend.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch nach dem Test werde ich wohlweiterspielen, trotz seiner etlichen Unschönheiten hat es mich gepackt. Außerdem wartet auch schonauf mich. Und dann freue ich mich natürlich auf, auch wenn ich mir aktuell nicht vorstellen kann, es durchzuspielen.[SONSTIGES] Im Hause Langer und Angetraute stehen nach wie vor gefühlt drei große Familienfeste pro Monat an. Damit geht es auch im Mai weiter, und im Juni, und im Juli ist dann glaube ich mal Pause. Die Hoffnung naht also! Ansonsten ist es Zeit, so langsam mal mit dem "Frühjahrsputz" zu beginnen. Immer noch stehen Schneeschaufel und Split vor der Tür. Und: Meine Frau schickt mir seit einigen Tagen seltsame Fotos von Couch-Garnituren und Farbbeispielen für Wohnzimmer-Einrichtungen nebst Wandfarben zu. Ob das irgendetwas zu bedeuten hat? Ich nehme mir mal lieber nichts vor an den Wochenenden im Mai...[FILME/SERIEN] Im Mai führt natürlich kein Weg anvorbei. Zwar habe ich es überhaupt nicht hinbekommen, die bisherigen Filme wie geplant anzusehen, das macht aber nix. Ich habe die Storylines noch einigermaßen im Kopf, und mal ehrlich: um die sicherlich grandiosen Bilder zu genießen, muss ich wohl kaum alle Hintergründe kennen. Skeptisch stehe ichgegenüber. Als großer Star Wars-Fan bin ich allgemein jedem Disney-Teil nicht ganz unvoreingenommen eingestellt, und mir will der neue Han einfach noch nicht so recht gefallen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Es wird wohl auf einen Playstation-Monat hinauslaufen. Mit Kratos und Atreus bin ich noch lange nicht fertig, darüber hinaus erscheint ja auch noch. Nachdem ich die ersten zwei Stunden von Quantic Dreams neuem Spiel-Film bereits sehen konnte bin ich richtig gespannt, wie sich die Geschichte um die menschlichen Roboter weiterentwickelt und welche Plot-Twists sich David Cage und sein Team haben einfallen lassen. Wenn ich dann noch ganz gut drauf bin versuche ich mich vielleicht an der Remastered-Version von. Eventuell. Unter Umständen.[SONSTIGES] Musikalisch wird es bunt gemischt im Mai. Den Beginn macht Großmeister, der Abend dürfte irgendwo zwischen Zwerchfellkrampf und durchgebrannten Synapsen enden. Abgefedert wird dieses sicherlich einzigartige Erlebnis von einem nicht minder interessanten Konzert: Die Stoner-Doom-Schwergewichtestehen auf dem Programm.[FILME/SERIEN] Miterscheint eine neue Serie auf Netflix, in die ich einsteigen muss. Nicht, weil mich die Konzeption besonders reizen würde, sondern weildie Hauptrolle spielt. Der war inundeinfach so genial, dass ich der Serie eine Chance geben muss .Ansonsten freue ich mich sehr auf, denn Teil 1 war einfach nur brüllend komisch, gepaart mit teils fuliminanter Action und einem, der wie die Faust aufs Auge passte.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch im Mai kommt wieder die wohl größte Misere von Microsoft zum Ausdruck: Es gibt es kaum große Exklusivtitel. Und obwohl ich nach dem Erstling tierisch Bock aufhabe, kann es nicht ansatzweise gegen die Vorfreude aufanstinken. Nachdem mir die meisten der bisherigen Titel aus Square Enix' Indie-Programm gut bis sehr gut gefallen haben, bin ich besonders auch aufgespannt. Schick sieht die Anime-Grafik in jedem Fall schon mal aus. Mal sehen, ob Story und Spielmechanik da mithalten können.[FILME/SERIEN] Nachdem ich nach der ersten Staffel ein paar Monate Pause eingelegt hatte, bin ich im Moment wieder richtig im-Fieber. Season 2 steht ganz kurz vor dem Ende, gleich danach geht es mit 3 und 4 weiter. Zudem werde ich der mir empfohlenen kanadischen Mockumentaryeine Chance geben. Die Serie läuft zwar bereits seit 12 Staffeln, gehört hatte ich von ihr aber noch nie. Die Kurzbeschreibung "Stromberg mit dummen Kleinkriminellen" hört sich aber nach meinem Geschmack an.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich gehöre ja zu der "Zombies gehen immer"-Gruppe. Beibin ich mir aber noch nicht ganz sicher, was auch daran liegt, dass mich der erste Teil nicht so richtig packen konnte. Umso gespannter bin ich auf. Wenn es nur halbwegs an das grandiose Heavy Rain rankommt, bin ich schon glücklich. Und die Demo und Dennis' Anspieleindrücke machen mir diesbezüglich große Hoffnung.[SONSTIGES] Obwohl ich die aktuelle Bundesliga-Saison aus persönlicher Fan-Sicht bereits abgehakt habe, wird es da unten noch mal richtig spannend. Mal schauen, ob es am Ende tatsächlich die Gladbacher sind, die den HSV in die zweite Liga kicken... Ansonsten steht im Mai für mich ein kurzer Städtetrip an, auf den ich mich bereits seit Monaten freue.[FILME/SERIEN] Eigentlich freue ich mich immer auf eine neue Staffel. Die Abenteuer der Programmierer-Nerds von Pied Piper sind immer herrlich absurd und komisch, besonders wegen der exzentrischen Nebenfiguren. Aber die ersten Wertungen bei IMDB machen mir ein wenig Angst. Die sind zwar nicht schlecht, zeigen aber, dass es mit der Serie eher abwärts geht. Wirklich tolle Wertungen erhält hingegen. Dabei handelt es sich um eine Zeichentrickserie im Weltraum, in der ein ehemaliger Gefängnisinsasse mit einem Planeten fressenden Sidekick unterwegs ist. Klingt nach schrägem Humor.[SPIELE/BRETTSPIELE] Natürlich stehtüber allem. Den ersten Teil habe ich lustigerweise 30 Stunden lang gesuchtet, dann gab es eine längere Unterbrechung und es keine Minute mehr weitergespielt. Aber diese 30 Stunden waren großartig! Da ich Heavy Rain seinerzeit grandios fand, freue ich mich aber selbstverständlich auch auf Detroit - Become Human.[SONSTIGES] Ich bin von Haus aus ein Indie-Rock-Hörer. Aber der Soul vonhat es mir 2015 angetan, auch weil Songs von ihm bei der großartigen Serie Big Little Lies zu hören waren. Am 4. Mai erscheint endlich der Nachfolger– ich bin gespannt.[FILME/SERIEN] Mitkommt ein klassischer Stop-Motion-Streifen in die deutschen Kinos. Die Machart und das japanische Setting sind für mich Grund genug, ins Kino zu gehen. Dass der Film glasklar und unbestreitbar um ein Vielfaches besser wäre, wenn es um eine Insel voller Katzen ginge, hat Regisseur Wes Anderson seltsamerweise übersehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Seit dem ersten Trailer im September 2016 freue ich mich auf das 2D-Adventure. Das liegt an der schönen Zeichentrick-Grafik, die besonders in den Zwischensequenzen an Animes aus den 90ern erinnert. Angesiedelt in einer Parallelwelt, in der verlorene und vergessene Dinge ein Eigenleben entwickeln, soll Annes Reise Rätsel-, Jump-and-run- sowie Adventure-Elemente verbinden. Ich bin gespannt, ob das unterm Strich mehr ergibt als ein stinknormales Metroidvania und ob es einen vernünftigen Grund für die grausige Schreibweise des Titels gibt.[SONSTIGES] Der Mai bringt fast jede Woche einen Feiertag, die sich wunderbar mit Brückentagen kombinieren lassen. Wenn jetzt noch das zuletzt tolle Aprilwetter mit in den Mai zieht, ist das doch die perfekte Kombination.[FILME/SERIEN] Da ichbereits in einer Pressevorführung sehen durfte, richtet sich mein Blick nun auf die beiden anderen Kino-Highlights im Mai:und. Das Star-Wars-Spinoff darf gerne so gut wie Rogue One werden und die Deadpool-Fortsetzung meine Lachmuskeln genau so liebkosen wie der erste Teil.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Mai steht für mich ganz im Zeichen von. Ich konnte das neue Kapitel bereits bei einem Termin in London sowie in der Beta anspielen und weiß daher: Sommersend sieht fantastisch aus, die neue Zeit manipulierende Fertigkeitenlinie spielt sich spaßig, und die Story rund um die Hochelfen beginnt spannend. Da wird sich selbsthinten anstellen müssen.[SONSTIGES] Playoffs, Baby! Wir befinden uns mal wieder in der spannendsten Phase des Jahres, zumindest für jeden waschechten NBA-Fan da draußen. In diesem Jahr drücke ich besonders den jungen Philadelphia 76ers die Daumen, die im ansonsten schwachen Osten für Furore sorgen können. Der Titel geht am Ende aber wohl an ein West-Team, die Rockets und Warriors sind einfach zu gut drauf.