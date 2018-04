Shadow of the Tomb Raider: Trailer, Pre-Order-Bonus, Season Pass [U2]

PC XOne PS4

Update 2 um 15:15 Uhr

Wie angekündigt wurde der Trailer „Der Anfang vom Ende“ zu Shadow of the Tomb Raider nun auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Gleichzeitig hat Square Enix auch die zuvor geleakten Screenshots und Artworks freigegeben. Diese könnt ihr in unserer Bildergalerie anschauen.

In Shadow of the Tomb Raider muss Lara die Welt von einer bevorstehenden Maya-Apokalypse retten, ihr Schicksal erfüllen und zum wahren Tomb Raider werden. Laut dem Publisher wird die junge Archäologin auch im dritten Teil der neu aufgelegten Reihe in der englischen Originalversion erneut von der Schauspielerin Camilla Luddington (True Blood, Grey's Anatomy) gesprochen. Zu den Features des Spiels heißt es seitens Square Enix (Herstellerangaben):

Überlebe und meistere den tödlichsten Ort auf Erden: Überwinde einen gnadenlosen Dschungel, um zu überleben. Erkunde Welten unter Wasser voller Höhlen und verzweigter Tunnelsysteme.

Werde eins mit dem Dschungel: Schlecht bewaffnet und in Unterzahl, muss Lara den Dschungel zu ihrem Vorteil nutzen. Schlage plötzlich zu und verschwinde sofort wieder, wie ein Jaguar, tarne dich mit Schlamm, und sorge für Angst und Chaos unter deinen Feinden.

Entdecke dunkle und brutale Grüfte: Die Grüfte sind schrecklicher als je zuvor und können nur mit komplexen Überwindungstechniken erreicht werden – und wenn du sie betreten hast, erwarten dich tödliche Rätsel.

Entdecke lebendige Geschichte: Finde eine verborgene Stadt, und erkunde die weitläufigste Spielwelt, die es je bei Tomb Raider gab.

Wie Square Enix zudem bekannt gab, werden Frühkäufer, die bestimmte Editionen von Shadow of the Tomb Raider vorbestellen, einen 48 Stunden frühen Zugang zum Spiel erhalten. Der Early Access betrifft die Digital Deluxe Edition, der Croft Edition und der Ultimate Edition des Spiels. Bisher lässt sich allerdings nur die Standard-Edition über Händler wie Amazon, Gamestop oder den offiziellen Store vorbestellen. Sobald Details und Preise für die Sondereditionen nachgereicht werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Einen Season Pass wird es ebenfalls geben. Dieser bringt laut Beschreibung sieben neue Abenteuer mit sich, die im Spiel als „Pfade“ bezeichnet werden. Jeder Pfad wird eine neue Story, neue Missionen, einen Herausforderungsgrab, sowie jeweils eine neue Waffe, ein neues Outfit und eine neue Fähigkeit umfasst. Das erste Herausforderungsgrab wird auch den neuen Koop-Modus einführen. Käufer des Season Passes werden zusätzlich am Erscheinungstag des Spiels mit einer weiteren Waffe, Fähigkeit und einem neuen Outfit bedacht. Was der Pass kosten wird, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Update um 11: 50 Uhr

Auf der Website von Microsoft wurde der Trailer bereits freigegeben. Ob bewusst oder versehentlich, ist nicht ganz klar. Jedenfalls könnt ihr dort bereits den ganzen Clip anschauen.

Ursprüngliche Meldung vom 27. April 2018, um 10:59 Uhr

Wie Square Enix auf der offiziellen Website bekannt gab, wird es heute Nachmittag einen ersten Trailer zum kommenden Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider geben. Der Countdown auf der Homepage für den Clip läuft um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) ab. Auf Twitter wurden allerdings bereits jetzt diverse Screenshots zum Spiel geleakt. Die Bilder zeigen Lara in verschiedenen Umgebungen und verraten, dass sie dieses Mal nicht nur in abgelegenen Gegenden und Ruinen, sondern auch in belebten Städten unterwegs sein wird.

Der Leak enthält zudem Packshots verschiedener Editionen (Standard Edition, Croft Edition, Digital Croft Edition, Digital Deluxe Edition und Collector's Edition), sowie das Steelbook. Diese waren nach Angaben der Quelle kurz auf Amazon zu sehen und wurden inzwischen wieder entfernt. Auf Resetera wurde darüber hinaus ein Screenshot veröffentlicht, der die Inhalte der Ultimate Edition verrät. Diese soll unter anderem eine Machete schwingende Lara als Statue, den offiziellen Soundtrack, Laras Taschenlampe, sowie die Machete als Flaschenöffner umfassen. Als Ingame-Boni sind drei nicht näher beschriebenen Waffen und Kostüme enthalten.

Die Bilder könnt ihr unter den beiden Links in den Quellenangaben einsehen. Sobald Square Enix den Trailer zum Spiel veröffentlicht, werden wir die News hier entsprechend aktualisieren.