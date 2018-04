Shadow of the Tomb Raider: Erste Bilder geleakt, Trailer um 15:00 Uhr

PC XOne PS4

Wie Square Enix auf der offiziellen Website bekannt gab, wird es heute Nachmittag einen ersten Trailer zum kommenden Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider geben. Der Countdown auf der Homepage für den Clip läuft um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) ab. Auf Twitter wurden allerdings bereits jetzt diverse Screenshots zum Spiel geleakt. Die Bilder zeigen Lara in verschiedenen Umgebungen und verraten, dass sie dieses Mal nicht nur in abgelegenen Gegenden und Ruinen, sondern auch in belebten Städten unterwegs sein wird.

Der Leak enthält zudem Packshots verschiedener Editionen (Standard Edition, Croft Edition, Digital Croft Edition, Digital Deluxe Edition und Collector's Edition), sowie das Steelbook. Diese waren nach Angaben der Quelle kurz auf Amazon zu sehen und wurde inzwischen wieder entfernt. Auf Resetera wurde darüber hinaus ein Screenshot veröffentlicht, der die Inhalte der Ultimate Edition verrät. Diese soll unter anderem eine Machete schwingende Lara als Statue, den offiziellen Soundtrack, Laras Taschenlampe, sowie die Machete als Flaschenöffner umfassen. Als Ingame-Boni sind drei nicht näher beschriebenen Waffen und Kostüme enthalten.

Die Bilder könnt ihr unter den beiden Links in den Quellenangaben einsehen. Sobald Square Enix den Trailer zum Spiel veröffentlicht, werden wir die News hier entsprechend aktualisieren.