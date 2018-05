Belgien sieht in Lootboxen illegales Glückspiel und fordert Abschaffung

Overwatch ab 36,00 € bei Amazon.de kaufen.

Schon vor einigen Tagen forderte der belgische Justizminister Koen Geens die Firmen Blizzard, Electronic Arts und Valve per Mail auf, in ihren Spielen Overwatch, FIFA 18 und Counter Strike - Global Offensive die Lootboxen abzuschaffen. Diese wären irreführend und verstießen gegen das belgische Glücksspielgesetz.

Der Justizminister hatte zuvor die belgische Glücksspielkommission mit der Beurteilung solcher Praktiken in vier Titeln beauftragt. Neben den drei bereits genannten wurde auch Star Wars Battlefront 2 untersucht. Durch die Veränderungen nach der Veröffentlichung enthalte das Spiel aber aktuell keine Glücksspielelemente mehr, urteilte die Kommission.

Bemängelt wird nun unter anderem, dass die Alterseinstufung keinerlei Rücksicht auf den Einsatz von Echtgeld nehme. Die Kommission kritisierte außerdem den Einsatz eigener Währungssysteme, Werbung durch berühmte Personen und das Risiko, dass Spieler sich durch den Kauf von Lootboxen vermeintliche Vorteile erhoffen könnten. Das zufallsbasierte System dahinter bleibe verborgen. Aus diesem Grund hatte auch China im Mai 2017 Entwickler gesetzlich dazu verpflichtet, Drop-Raten offenzulegen.

Minister Geens warnt insbesondere vor dem Einfluss auf Kinder. "Wird hier nicht angemessen interveniert, so wird Glücksspiel in Videospielen zu großem Schaden für Menschen, Familien und die Gesellschaft führen", heißt es in der Pressemitteilung. Der Vorsitzende der Kommission, Peter Naessens, meint außerdem: "Spieler werden getäuscht, und die Schutzmaßnahmen für Glücksspiele greifen nicht".

Die betroffenen Entwickler müssten die Lootboxen nun entfernen; ansonsten drohten ihnen in Belgien bis zu fünf Jahren Haft und eine Geldstrafe bis zu 800.000 Euro. Sollten Minderjährige betroffen sein, könnten sich diese Strafen noch verdoppeln. Geens wirbt für einen Dialog, um eine gemeinsame Lösung zu finden.