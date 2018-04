Nintendo-CEO Kimishima geht in Rente; Nachfolger bekannt

Nintendo Switch ab 288,59 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Bloomberg (Foto bei Yuki Furukawa)

Nintendo hat einen Wechsel in der Führungsetage verkündet und gab bekannt, dass ab dem 28. Juni dieses Jahres Shuntaro Furukawa seinen neuen Posten als neuer CEO des Unternehmens antreten wird. Der mit 46 Jahren vergleichsweise recht junge Furukawa ist seit 1994 beim japanischen Hersteller beschäftigt. In dieser Zeit war er unter anderem als Managing Executive Officer, Supervisor of Corporate Analysis & Administration Division und seit 2012 als Outside Director in der Pokémon Company, sowie seit 2016 auch als Director von Nintendo tätig.

Furukawa ersetzt somit Tatsumi Kimishima, der im September 2015, nach dem plötzlichen Tod von Satoru Iwata, als Übergangspräsident das Ruder übernahm. Der 68 Jahre alte Kimishima geht zum oben genannten Datum nach knapp drei Jahren als CEO in den wohlverdienten Ruhestand, wird Nintendo aber weiterhin in einer beratenden Funktion erhalten bleiben.