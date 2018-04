Nintendo: Über eine Milliarde Euro Gewinn, Switch-Verkaufszahlen

Switch

Nintendo hat seine Geschäftsergebnisse für das Fiskaljahr 2018 (1. April 2017 bis 31. März 2018) bekannt gegeben. Wie der Hersteller angibt, konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 115,8 Prozent von 489,095 Milliarden auf 1,055 Billionen Yen (von rund 3,6 auf etwa 7,9 Milliarden Euro) gesteigert werden. Der Gewinn stieg dabei um 36,1 Prozent von 102,574 auf 139,590 Milliarden Yen (von circa 770 Millionen auf rund 1,04 Milliarden Euro). Beim operativen Gewinn verzeichnete Nintendo einen Anstieg um 504,7 Prozent, von 29,362 auf 177,557 Milliarden Yen (von etwa 220 Millionen auf circa 1,33 Milliarden Euro).

In Hinblick auf die Hardware-Verkäufe gibt Nintendo bekannt, dass die Switch sich seit ihrem Release am 3. März 2017 bis Ende März 2018 weltweit insgesamt 17,79 Millionen Mal verkaufte. Rund 2,74 Millionen Geräte wurden bis Ende März 2017 verkauft. Die restlichen 15,05 Millionen Verkäufe wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr (1. April 2017 bis 31. März 2018) verzeichnet (3,78 Millionen in Japan, 5,94 Millionen in den USA und 5,33 Millionen in anderen Ländern). Im laufenden Fiskaljahr (1. April 2018 bis 31. März 2019) möchte Nintendo rund 20 Millionen Switch-Konsolen absetzen. Von der Nintendo 3DS-Familie konnten in diesem Jahr insgesamt 6,40 Millionen Geräte abgesetzt werden (1,99 Millionen 2DS, 2,71 Millionen New 2DS und 1,70 Millionen New 3DS). Im Vorjahr waren es insgesamt noch 7,27 Millionen. Seit der Einführung der Handheld-Serie und bis Ende März dieses Jahres gingen nach Angaben des Herstellers insgesamt 72,53 Millionen Geräte über die weltweiten Ladentheken.

Darüber hinaus gab Nintendo die Verkaufszahlen für Spiele auf den verschiedenen Systemen bekannt. Die Bestseller auf der Nintendo Switch und dem Nintendo 3DS könnt ihr unterhalb dieser Zeilen einsehen. Die Verkaufszahlen für Wii, WiiU und DS findet ihr unter dem Quellenlink:

Nintendo Switch:

Nintendo 3DS: